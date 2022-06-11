نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الأسبوعية othaim mall offers في المقال التالي

تتجدد عروض العثيم مول الأسبوعية بصفة مستمرة، فكل أسبوع تقدم أسواق عبد الله العثيم أصناف جديدة بعروض مميزة، الأمر الذي يعطي المشترين الفرصة لاقتناء كافة احتياجاتهم الشخصية ومستلزمات المنزل المختلفة، والحصول في الوقت ذاته على خصومات كبيرة على تلك السلع، فبالإضافة إلى ما تعرضه أسواق العثيم من تخفيضات على مقاضي البقالة والالكترونيات والتجهيزات المنزلية بصورة عامة، توجد مسابقات وعروض إضافية حيث توجد فرصة لعشرة آلاف شخص ليكونوا أحد الرابحين باسترجاع نصف قيمة مشترياتهم مرة أخرى. عروض العثيم بسعر 56.95 ريال للكيلو فقط تستطيع شراء كيلو من لحم العجل البلدي بدون عظم.

احصل على كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 45.95 ريال سعودي فقط.

وفر مع العثيم واشتري كيلو من لحم حاشي بدون عظم بسعر 37.95 ريال. لبنة فوود جايت هنغاري وزن 2.75 كيلو جرام مقابل 57.75 ريال سعودي للعلبة كاملة، او مقابل 20.95 ريال للكيلو.

جرين لاند شبيهة جبن أبيض وزن العلبة كيلو ونصف بسعر 30.95 ريال للعلبة.

اشتري كيس من زيتون كوبوليفا شرائح أسود أو أخضر وزن 900 جرام مقابل 17.95 ريال.

مرتديلا النعمة بقري سادة سعر الكيلو 24.95 ريال. أسواق العثيم احصل على شابورة زود دقيق القمح سمسم أصابع – حبة البركة سعر العلبة 6.5 ريال بدلاً من 9.5 ريال.

اشتري حبة من كيكة زود باللوز والبرتقال مقابل 6.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال للحبة.

تورتة نصفين وسط بسعر 44.95 ريال فقط بدلاً من 49.95 ريال. كيلو من العدس الأحمر بسعر 6.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو من الزبيب الذهبي بسعر 12.5 ريال للكيلو.

هيل زدني بسعر 54.95 ريال للعبوة وزن نصف كيلو جرام.

كيلو من مكسرات اكسترا مشكلة بسعر 68.95 ريال فقط. العثيم مول عجينة جلاش أو كنافة أو بقلاوة السنبلة وزن نصف كيلو جرام مقابل 5.95 ريال للحبة بدلاً من 9.75 ريال.

عسل الشفاء طبيعي وزن 750 جرام مقابل 37.95 ريال للحبة بدلاً من 60 ريال.

احصل على مرطبان من عسل الشفاء الغابة السوداء وزن نصف كيلو جرام مقابل 59.95 ريال بدلاً من 95.95 ريال للحبة. اشتري حبة من شبيهة جبن موزاريلا مبشور البقرات الثلاث وزن 900 جرام مقابل 29.95 ريال بدلاً من 42.5 ريال.

مسحب الدجاج عادي أو حراق وزن 750 جرام مقابل 21.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الأسبوعية othaim mall offers - ثقفني

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