شوف عروض العثيم الأسبوعية وفرص ربح كبيرة للجميع

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عروض العثيم الأسبوعية تحتوي على الكثير من التخفيضات الكبرى على مئات المنتجات والسلع الغذائية المحلية والمستوردة، يقدم العثيم مول تخفيضات على منتجات الألبان والأغذية المعلبة والخضراوات المجمدة واللحوم والأسماك أيضاً، تستطيع شراء كافة احتياجاتك من البقالة بأسعار زهيدة مخفضة من أسواق عبد الله العثيم، كذلك توجد أنواع متعددة من البهارات التي يمكنك إعداد الكثير من الوجبات باستخدامها لاعطاء نكهة قوية ورائعة لأكلاتك المفضلة. عروض العثيم الأسبوعية عبوة من عسل فيكتو الطبيعي وزن ربع كيلو جرام مقابل 5.5 ريال بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

احصل على شيبس سان كارلو مقلي وزن 180 جرام بسعر 6.5 ريال للحبة بدلاً من 9.25 ريال.

حليب كامل الدسم مجفف وسريع الذوبان هالي عبوة وزن 1800 جرام مقابل 47.95 ريال للحبة بدلاً من 57.95 ريال.

شاي هالي عبوة بها 100 كيس بسعر 7.95 ريال للحبة بدلاً من 10.5 ريال. كيس ارز هالي بنجابي بسمتي أبيض وزن عشرة كيلو جرام مقابل 59.95 ريال بدلاً من 76.75 ريال بخصم نقدي 16.8 ريال.

هيل هالي مرطبان وزن نصف كيلو جرام بسعر 51.5 ريال بدلاً من 82.5 ريال.

احصل على قشطة مانا سعر الثلاث حبات 8.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال.

أرز فيكتو سيلا بسمتي وزن خمسة كيلو جرام مقابل 26.95 ريال بدلاً من 40.95 ريال. أسواق العثيم اشتري ثلاث حبات من شبيهة جبن مثلثات نادك 8 قطع بسعر 6.95 ريال.

زبادي نادك يوناني فراولة سعر الربطة 9.95 ريال سعودي. خلطة الوليمة برياني معتدل وزن 300 جرام مقابل 13.95 ريال بدلاً من 15.5 ريال.

اشتري ربطة من مرقة دجاج مقابل 15.25 ريال بدلاً من 18.75 ريال.

قهوة نسكافيه ريد مق زجاج وزن 200 جرام مقابل 33.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال سعودي. أسواق العثيم زيتون كوبوليفا أسود بلا نوى وزن 150 جرام مقابل 5.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

خضار مشكل مونتانا مجمدة وزن 400 جرام مقابل 4.25 ريال للحبة.

اشتري مونتانا لب المانجو أو لب الجوافة مجمد وزن كيلو جرام مقابل 10.95 ريال سعودي. اشتري كيس من خضر داري المشكلة وزن الكيس 900 جرام مقابل 9.95 ريال للحبة بدلاً من 13.75 ريال.

بطاطس داري ويدجز وزن كيلو بسعر 9.95 ريال للحبة بدلا من 12.95 ريال.

كيس من فراولة داري المجمدة وزن كيلو جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 12.25 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية وفرص ربح كبيرة للجميع - ثقفني

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