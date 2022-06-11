موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين في مصر بالقطاع الخاص والعام وعدد أيام العطلة

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 ، اقترب عيد الأضحى المبارك لعام 2022 أعاده الله على الجميع بالخير والسعادة، وأصبح الجميع يبحثون عن التوقيت الرسمي لإجازة عيد الأضحى المعروف عند المصريين بالعيد الكبير لتكون فرصة للعاملين بالقطاع الخاص والعام في جمهورية مصر العربية وغيرها بأخذ إجازة للراحة وقضاء أوقات جميلة مع العائلة،ويرتبط عيد الأضحى بمناسبة كبرى وركن هام من أركان الإسلام وهو الحج، ويأتي يوم الوقوف على جبل عرفات قبل أول أيام عيد الأضحى بمثابة وقفة عيد الأضحى، وأعتاد الجميع على معرفة أيام الإجازة التي تحددها الدولة حسب احتياجات العمل والعاملين بداخلها لتحديد أولوياتهم في الخروج والتنزه وزيارة الأهل والأقارب.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022

أوضح المسؤولين أنه من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام ممتدة إلى خمسة أيام للعاملين في القطاع العام والحكومي وثلاثة أيام للعاملين في القطاع الخاص، وتبدأ الإجازة في يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو 2022، والذي من المقرر أن يكون يوم وقفة عرفات وهو إجازة أسبوعية رسمية للعاملين بالدولة، حيث أنه بناء على الحسابات الفلكية فأن عيد الأضحى المبارك يكون في يوم التاسع من يوليو 2022 الموافق يوم السبت العاشر من ذي الحجة 1443، وتكون عدد أيام العيد أربعة أيام وهي السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، أي تنتهي للعاملين في القطاع العام يوم الثلاثاء الموافق 12/7/2022، أما القطاع الخاص فيحددها مسؤولي الشركات بناء على حاجة العمل.

عدد أيام العطلة الرسمية لعيد الأضحى

بالإضافة إلى ذلك يحدد عدد أيام عطلة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، ولكن سيكون الأساس بها يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفات الثامن من يوليو وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وبناء على الحسابات الفلكية فأنه من المقرر أن تكون أيام الإجازة الرسمية للعاملين في الدولة بداية من 8 يوليو وحتى 12 يوليو 2022.

متى عيد الأضحى في مصر

أيضا واجه العاملين مشكلة وصدمة كبيرة وهي أن تلك الإجازة يدخل بها يومين إجازة رسمية أساسية وهي الجمعة والسبت تحسب ضمن إجازة العيد أي أن الإجازة لهذا العام ستكون للقطاع العام ثلاثة أيام فقط بالإضافة إلى يومين الإجازة الرسمية، وتكون تلك الإجازة للعاملين في القطاع العام بأجر كامل الخمسة أيام، أما القطاع الخاص فتكون الثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر وهي أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.