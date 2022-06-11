نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية الجمعة على السلع الغذائية تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم السعودية بخصومات ضخمة على مختلف السلع والمنتجات، وهذه الخصومات تبدأ من 20٪ على العديد من المنتجات المميزة داخل فروع العثيم، مما جعل هناك الكثير من المواطنين يهتمون بمتابعة كل ما هو جديد، وذلك من أجل الاستفادة بهذه التخفيضات والخصومات التي تعرضها الشركة على المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وغيرها من المنتجات التي يبحث عنها العميل في الأسواق التجارية.
عروض العثيم السعودية
شركة أسواق عبدالله العثيم لتجارة التجزئة وهي شركة من كبرى الشركات التي تدعم الاقتصاد السعودي بقوة، وشركة أسواق عبدالله العثيم بالسعودية شركة عريقة ولها سجل كبير من الانجازات حتى أنها أصبحت تعد من أكبر وأنجح الشركات التجارية على مستوى الشرق الأوسط ككل.
كما أن فروع أسواق العثيم في كل مدينة سعودية يقبل المستهلك السعودي على منتجاتها العالمية المعروضة في متاجرها، وتعمل أيضًا أسواق ومتاجر العثيم في جميع السلع المختلفة وتلبي جميع الرغبات والأذواق؛ فجميع المنتجات المعروضة في العثيم على مستوى عالي من الجودة والكفاءة، وأيضا المنتجات الغذائية كلها عالية الجودة وأيضا عالية القيمة الغذائية وصحية تماما.
تنزيلات العثيم اليوم
- خصومات العثيم السعودية على 20 جرام من القهوة الكلاسيك نوعها على كافيه عدد 30 كيس + 10 مجانًا يكون بسعر خاص 24.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- خصومات أسواق العثيم السعودية على الضغط العربي من النوع أي تي سي حجم 10 لتر يكون بسعر 289 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم السعودية على غلاية الماء من النوع ايفا يكون بسعر 50 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على معجون طماطم السعودية الوزن 8 في 135 جرام بسعر خاص 14.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم على صابون صحون فيري ليمون وزن 1.5 لتر بسعر 20.90 ريال سعودي.
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