نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة سحرية طريقة عمل مصيدة الذباب والناموس أعمالها ولن تحتاج مبيد ولا أقراص طرق طرد الناموس والذباب في المقال التالي

الذباب والناموس من أكثر الحشرات المزعجة والتى يكره أى فرد تواجدها فى منزله كما لها من منظر مقزز لا يحبه أحد إلى جانب أنها تنقل العديد من الأمراض وتسبب تلوث الطعام والناموس له العديد من الأضرار لأنه يسبب الحساسية للبعض كما إنه يؤدى إلى الكثير من الأمراض الجلدية الضارة وخاصة للأطفال ممن يعانون من ضعف المناعة. مصيدة الناموس والذباب فى المنزل يمكن صنع مصيدة لصيد الناموس والذباب بمواد متوفرة فى المنزل وغير مكلفة: يجب إحضار الأدوات أولا وهى زجاجة صودا فارغة مقص مادة لاصقة.

يمكن استخدام أداة حادة أو مقص ولكن يجب الحذر وقطع الزجاجة عند أنتهاء الجزء العلوي ذو الشكل المخروطي .

كما أنه بذلك أصبح لدينا الجزء العلوى مخروطي الشكل والجزء السفلى الأطول والأوسع ويتم عمل فتحة صغيرة بالأدلة الحادة أسفل عنق الزجاجة حتى تثبت الزجاجة ولا تنزلق عند وضعها بشكل مقلوب بحيث يكون الجزء المخروطي داخل الجزء السفلي بشكل مقلوب.

كما أنه يجب أن يثبت كلا الجزئين معا باليد و باستخدام أداة لاصقة لا تتأثر بالماء يتم لصق الجزئين معا.

حيث أنه فيما بعد يرفع وعاء على النار ويوضع به خمس ملاعق كبيرة من السكر وكمية من الماء ويغلى على النار لبضعة دقائق ويقطر على فتحة الزجاجة لجذب الذباب ويجب التنفس فى الزجاجة لبعض الوقت لأنه غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن التنفس يجذب الذباب وكذلك الحرارة لذا يجب فرك الزجاجة لعدة دقائق لضمان اصطياد أكبر قدر من الذباب والناموس.

كما أنه هناك عدة روائح ونكهات ينجذب إليها الذباب دون غيرها مثل اللحم أو شرائح التفاح أو بعض من النبيذ القديم يوضع فى قاع الزجاجة وهذه روائح تفضلها الحشرات. عمر شويل - جدة فكرة سحرية طريقة عمل مصيدة الذباب والناموس أعمالها ولن تحتاج مبيد ولا أقراص طرق طرد الناموس والذباب - ثقفني

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