شوف لاند روفر ديسكفري 2022 Land Rover Discovery أهم مواصفاتها وأسعارها في السعودية

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عمر شويل - جدة مواصفات لاند روفر ديسكفري 2022 Land Rover Discovery حازت على إعجاب مستخدميها، وتمكنت من تصدر فئة سيارات الدفع الرباعي SUV للعام 2022، وذلك نظرًا لما تتمتع به من مميزات مريحة وعملية، فهي مصممة من الخارج لتعطي إنطابع بالقوة والخامة، وذلك إلى جانب محركات توربينية قوية تساعدها على إجتياز الطرق الوعرة والمنحنيات بسلاسة وقوة، ولا تختلف سيارة لاند روفر ديكسفري موديل عام 2022 عن موديل عام 2021 كثيرًا، فقد حققت الشركة الكفاءة والعملية والفخامة في موديل العام الماضي، بينما لا توجد تغييرات ملحوظة في الموديل الجديد، وفيما يلي أهم مواصفات السيارة ومميزاته وعيوبها، بالإضافة إلى أسعارها في المملكة العربية السعودية وما يقابلها بالدولار الأمريكي.

لاند روفر ديسكفري 2022 Land Rover Discovery

تمكنت السيارة لاند روفر ديسكفري 2022 Land Rover Discovery من لفت الأنظار إليها لما تتمتع به من مواصفات ميكانيكية قوية وتصميم فاخر وجذاب جدير بلفت الأنظار، بينما لم ترتقي السيارة لتقييم مرتفع فيما يتعلق بأنظمة الأمان والسلامة، وذلك فهي تتناسب مع عدد كبير من المستخدمين الشباب ممن يرغبن في الشعور بالقوة والإنطلاقة والحيوية، تتميز سيارة ديسكفري 2022 بالمحركات تربو بحيث تولد قوة هائلة خلال ثوانٍ معدودة مما يوفر للمستخدم تجربة قيادة أكثر قوة وثبات، بالإضافة إلى لمسات الفخامة من الكروم المدعومة بها التصميم الخارجي للسيارة.

مواصفات لاند روفر ديكسفري 2022

السيارة مدعومة بمحرك 4 سلندر تبلغ سعته 2 لتر بينما يعمل بكفاءة ليولد قوة 200 حصان، كما أنه مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 3 سرعات، بينما يعمل المحرك بالبنزين ويستهلك المحرك 12 كم/لتر من الوقود، ويصل عزم الدوران إلى 625 نيوتن/متر، بحيث يصل لأقصى سرعة وهي 194 كم/ساعة.

سعر سيارة ديسكفري Land Rover Discovery 2022

متوفرة فئة السيارة R-Dynamic HSE في المملكة السعودية بسعر 389.470 ريال سعودي، بينما يعادل سعرها بالدولار الأمريكي بحيث يبدأ من 53900 دولار أمريكي ويصل إلى 68900 دولار أمريكي، وهو يُعد من متوسط أسعار السيارات SUV 2022 في نفس الفئة، ويتناسب مع المواصفات الميكانيكية ومواصفات الأمان والسلامة إلى جانب مميزات وعيوب السيارة التي تتمثل في زيادة معدل استهلاك الوقود نسبيًا، وضيق المقاعد المخصصة بالصف الثالث.