نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بيت الشاورما السعودي أحدث العروض الجبارة في مطعم بيت الشاورما في المقال التالي

يعد مطعم بيت الشاورما عروضا قوية على الوجبات في المملكة العربية السعودية، ويمكن طلب كل هذه العروض من خلال الاتصال على رقم مطعم بيت الشاورما في السعودية. رقم بيت الشاورما في المملكة العربية السعودية 2022 920016666 من أي رقم داخل المملكة العربية السعودية. منيو بيت الشاورما في السعودية صمونة شاورما دجاج بسعر 8 ريال.

كذلك هناك صمونة شاورما لحم بسعر 9 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك صحن شاورما لحم بسعر 26 ريال سعودي.

أيضا هناك صحن شاورما مشكل لحم على دجاج ويقدم معه بطاطس بسعر 26 ريال.

سعر صحن شاورما دجاج هو 24 ريال سعودي.

وجبة ميني شاورما بسعر 69 ريال.

سعر سندوتش شاورما صاج دجاج هو 13 ريال، أما سعر الشاورما اللحمة الصاج هو 14 ريال. الجديد لدى بيت الشاورما في السعودية بيكون برجر بسعر 11 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك أوريجنال برجر بسعر 9 ريال.

كذلك هناك برجر شكشوكة بسعر 11 ريال سعودي.

برجر شيكولاتة بـ 11 ريال وترفل برجر بسعر 11 ريال أيضا.

وكذلك هناك برجر حلومي بسعر 11 ريال. عروض بيت الشاورما في السعودية عرض عربي دجاج + بيبسي بسعر 22 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك عرض ماش برجر بطاطس جبن بيبسي بسعر 24 ريال.

كذلك هناك ساندويش مشويات + بطاطس + بيبيسي بسعر 20 ريال سعودي.

وهناك تورتيلا دجاج + بيبسي بسعر 16 ريال.

وأيضا هناك عرض بريوش + بطاطس + بيبسي بسعر 20 ريال.

ويقدم المطعم أيضا عرض على وجبة الكبسة + بيبسي وسعرها بعد العرض هو 25 ريال. سعر خدمة توصيل بيت الشاورما داخل المملكة العربية السعودية تبدأ أسعار التوصيل من 2 ريال وحتى 10 ريال أو أكثر حسب المكان الذي يقطنه العميل.

وفي الوقت نفسه يقدم المطعم وجبات فطور يمكن الاستعلام عنها عبر الاتصال على رقم الهاتف المشار إليها مينو فطور بيت الشاورما السعودي في المملكة العربية السعودية هناك صحن شكشوكة صنعاني بسعر 11 ريال سعودي

وفي الوقت نفسه هناك معصوب بسعر 17 ريال وأيضا صحن بيض مقلي بـ9 ريال سعودي.

أيضا يوجد حلوم بسعر 16 ريال سعودي.

كذلك يوجد صحن فول جرة بـ8 ريالات.

هناك أيضا مفلفل لحم بسعر 18 ريال.

بالإضافة إلى ما سبق هناك صحن لحسة بسعر 14 ريال. عمر شويل - جدة بيت الشاورما السعودي أحدث العروض الجبارة في مطعم بيت الشاورما - ثقفني

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