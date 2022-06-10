في 3 دقائق تلميع الخشب والموبليا في المنزل هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بمكون ميخطرش علي بال عفريت

من أهم ما تهتم به كل النساء هي نظافة المنزل بشكل كامل، وذلك حتى يظهر بالشكل المرغوب فيه الجميل المنسق، ومن أهم الأشياء التي تحتاج إلى التنظيف بشكل دائم هي الموبيليا ولكن قد تحتار ربة المنزل كيف يتم ذلك بدون أن يتأثر الخشب بشكل سلبي، والان سوف نعرض اليكم بعض الوصفات التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل حتى يتم من خلالها تنظيف الموبيليا وتصبح كالجديدة، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

افضل الوصفات لتلميع وتنظيف الموبايل والخشب

هناك العديد من المكونات البسيطة التي تتواجد في كل منزل وتساعد في عمل بعض الوصفات السهلة لتنظيف الموبايل بشكل كامل وتلميعها، ومن أهم هذه الوصفات مايللي:

وصفة عصير الليمون والكلور

المكونات

كوب واحد من الكلور.

ربع كوب من اي مسحوق التنظيف العادي.

ربع كوب من عصير الليمون.

لتر واحد من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

قومي بمسح الموبايل في البداية بقطعة من القماش الجافة وذلك لتنظيف الموبليا من الأتربة التي قد تكون عالقة بها.

يتم بعد ذلك وضع هذا الخليط في زجاجة رشاش واستخدام الخليط في التلميع، وذلك باستخدام قطعة القماش مع رش الخليط ثم مسح الخشب جيدًا.

وصفة الخل الابيض مع الصابون السائل

المكونات

كوب من الخل الابيض.

ربع كوب من الصابون السائل الخاص

بغسيل الاطباق.

ملعقة من الملح.

لتر من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام