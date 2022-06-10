نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الجبارة بدون فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة أصعب البقع في دقيقتين سواد سنين هيروح في المقال التالي
تتساءل كثير من السيدات عن طريقة فعالة في تنظيف كاسات القلي، وخاصة أن أكثر شي معرض في المطبخ للدهون والحروق هي الطاسة، وذلك بسبب استخدامها بكثرة، ولكن تنظيفها يكون صعب ويشكل مشكلة لدى ربات المنزل، ويقومن بتنظيفها بالطريقة التقليدية ولكن يبحثن عن طريقة فعالة في تنظيف الطاسة المتسخة والتخلص من الدهون المتراكمة عليها، ولمعرفة أفضل الطرق في تنظيفها تابعونا.
أفضل طريقة لتنظيف طاسات القلي المحروقة
تتوفر طرق عديدة لكي يتم تنظيف الطاسة وتعود لامعة وجديدة كما كانت وبسرعة، كما أن المكونات جميعها متواجدة في أي منزل وغير مكلفة نهائيا.
تنظيف الطاسة بواسطة الملح وبيكربونات الصوديوم
يعتبر هذين المكونين من أفضل المكونات التي له قدرة على إزالة الدهون وأي حروق، كما يمكن استخدامه في تنظيف البوتجازات وتلميعها:
المكونات
- ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة ونصف ملح.
- لتر ماء.
طريقة استخدامها
- في الطاسة المراد تنظيفها قومي بإضافة جميع المكونات فيها.
- قومي بوضع الطاسة على النار حتى يغلي
- الماء بالمكونات جيدا.
- اتركي الخليط على النار لمدة عشر دقائق.
- أزيلي الطاسة بعد ذلك عن النار وقومي بغسل الطاسة بسلك المواعين والصابون.
- بعد غسل الطاسة بالماء سوف تري فرق النتيجة.
- استخدام صودا الخبز ومعها ملح الليمون لتنظيف الطاسات
- هذه الطريقة ممتازة في تنظيف الحروق والدهون على جميع الأواني:
المكونات
- ثلاث ملاعق من ملح الليمون.
- ثلاث ملاعق من صودا الخبز.
- نصف كوب خل.
كمية من الماء.
طريقة استخدامها
- في قدر كبير الحجم قومي بوضع كمية من الماء ثم باقي المكونات وارفعي القدر على النار حتى يغلي.
- قومي بوضع الطاسة بعد ذلك في القدر وهدئي النار.
بعد مرور عشر دقائق قومي بإزالة الطاسة من الماء وافركي الحروق والدهون بالسكينة وجميع الدهون سوف تتساقط.
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