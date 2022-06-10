شوف عروض العثيم اليوم خصم خيالي وتخفيضات كبيرة مهرجان الصيف خصم يصل ل 60%

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الآن مع أهم عروض العثيم السعودية سوف تتمكن من الحصول على أهم الخصومات الحصرية المقدمة على كافة السلع والمنتجات، وتشمل هذه العروض كل محتويات أقسام العثيم ماركت من سلع ومنتجات من مختلف الأصناف، لذا يهتم العديد من المواطنين السعوديين بالبحث دوما على أقوى الخصومات التي تقدمها شركة العثيم، وذلك للاستفادة منها في ظل غلاء الأسعار الملحوظ في هذه الفترة.
عروض العثيم السعودية
شركة أسواق عبدالله العثيم والتي ظهرت في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وهي تعتبر من أول الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية التي تقوم على إنشاء سلسلة كبيرة من الأسواق التجارية العاملة في تجارة التجزئة، واستطاعت في خلال سنوات قليلة أن تصل بخدماتها إلي الملايين من الشعب السعودي، وأصبح الجميع في السعودية يتهافتون ويبحثون عن ما يحتاجونه من سلع في أسواق العثيم ومتاجرها المتميزة.
كما أن شركة العثيم التجارية من أشهر وأكبر شركات السعودية والعالم العربي عموما، وهي تابعة لشركة العثيم القابضة وتقوم أسواق العثيم التجارية بالسعودية بتوفير كل احتياجات ولوازم الأسرة السعودية في أسواقها، وشركة العثيم لها فروع وأسواق في غالبية مدن المملكة، ومتاجرها تعد من أكثر المتاجر السعودية والعربية، وذلك من حيث حجم مبيعاتها وأكثرها أيضًا تحقيقا للأرباح.
خصومات وتخفيضات العثيم السعودية
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على صابون ريكس أصفر مسحوق حجم العبوة 25 كيلو 3 * 1 بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 126 ريال سعودي.
- خصومات أسواق عبدالله العثيم بالمملكة على مناديل حريرية عدد 6 في 200 منديل بسعر خيالي 13.95 ريال سعودي بدلاً من 18.15 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على شامبو بيوريلا للعباية مقدار 2.5 لتر بسعر 20 ريال سعودي.
- مع تخفيضات العثيم السعودية اشتري أرز العائلة أرز من بسمتي أبيض هندي حجم الكيس 10 كيلو بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.
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