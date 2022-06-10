وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في اقل من دقيقة ووداعا لحر الصيف

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عمر شويل - جدة ب 20 جنيه بس لصنع تكييف بالمنزل بنفسك ستشعر أنك في الإسكيمو وداعا لحرارة الطقس، طريقة صنع تكييف في المنزل لم تعد ارتفاع أسعار تكييفات الهواء وحدها هي المشكلة، ولكن كذلك أسعار فواتير الكهرباء وارتفاعها المتزايد عام بعد عام، أدى لعزوف الكثيرون عن شراء أو استخدام مكيفات الهواء، ومع ارتفاع درجات الحرارة أصبحت المعادلة صعب تحقيقها، لهذا نقدم لكم طريقة صنع مكيف هواء باستخدام المروحة العادية.

طريقة عمل تكييف في المنزل

نحضر أنبوب نحاسي ويكون على شكل دائرة وقد وضعناه أمام المروحة مع تثبيته جيداً، ثم قمنا بإحضار أنبوبين بلاستيكية من النوع المرن ونقوم بتوصيلها الأنبوب النحاسي من على الطرفين.

بعد ذلك نقوم بتوصيل الطرف الثاني من الأنبوب البلاستيكي في مملوء بماء به مكعبات من الثلج، بعد ذلك يتم وضع منفاخ في الدلو، ونقوم بوضع طرف الأنبوب البلاستيك الآخر في الدلو أيضاً، وهذه تكون الفكرة الرئيسية من عمل التكييف وعند تشغيل المروحة سوف تجلب هواء للمكان يشبه هواء مكيف الهواء.

طرق تبريد المنزل

توجد طرق تساعد في خفض درجة حرارة المنزل، مما يزيد من التبريد فيها بأسهل الطرق، ويعد إطفاء المصابيح الكهربائية حتى وأن تم استخدام الموفرة الطاقة وصديقة البيئة، يجب إطفاء الأنوار حتى يتم تقليل درجة الحرارة في الغرف وفي المنزل.

كما يمكن تبريد السرير عند النوم في الطقس الحار، وكذلك يزداد الاحتياج لتنفس هواء بارد، وكل هذه الأمور تزيد من الشعور بالهدوء، ويمكن الحصول على هذا الشعور بوضع زجاجة من الماء البارد على السرير بطريقة الرش، أو يمكن عمل كمادات ماء بارد أسفل الرأس، أو يمكن رش ملاءات السرير قبل النوم بالماء عن طريق استخدام بخاخ الماء، مما يزيد من رطوبة المكان ويتم إحساس بانخفاض درجة الحرارة.