خلطات سحرية لتنظيف الحمامات والمطابخ من التكلسات بدون تعب ومجهود

سنعرض عليكم طرق عديدة منزلية لتنظيف الحمامات والمطبخ وبالأخص الصدأ المتراكم على الحنفيات والدش، وكل المواد التي سيتم استخدمها بالتنظيف طبيعية وآمنة مائة بالمائة على من يستخدمها، وسوف ينسف تكلسات الحمام وتراكمات الجير وسيزيل صدئ السراميك وينظف القاعدة ويرجع حمامك كالجديد بدون أي مجهود، وهو قشر البرتقال الذي من المعروف برائحته القوية وفوائده العديدة في التنظيف والتطهير بالإضافة إلى قشر الليمون الذي يدخل في العديد من منتجات المنظفات الجاهزة والنتيجة ستذهلك فبعد اليوم لن تقومي برمي قشر البرتقال وقشر الليمون نهائيا ويمكنك حفظ قشر البرتقال والليمون بالفريزر.

مكونات تنظيف الحمامات بقشر البرتقال:

قشر برتقال.

قشر ليمون.

نصف كوب من الصابون السائل.

كوب من الكلور الأبيض.

زجاجة مزودة ببخاخ.

ليفة تنظيف خشنة.

طريقة تنظيف الحمامات بقشر البرتقال:

نقوم بإحضار إناء من الألومنيوم ثم نضع فيه قشر البرتقال وقشر الليمون ونضيف إليهم كوبين من الماء ونرفعهم على النار ليغلو جيدا حتي تنخفض نصف كمية الماء. ثم نقوم بتصفية الماء من القشور ونقوم بإحضار زجاجة مزودة ببخاخ ونضع فيها ماء قشر البرتقال والليمون. ثم نضيف إليها الكلور الأبيض ونقوم بغلق الزجاجة ورجها جيدا. ثم نقوم برش الخلطة على الحنفيات والحوض من الداخل والخارج والحوائط وأرضية الحمام والبانيو. ثم نقوم بوضع كوب من الكلور الأبيض في داخل قاعدة الحمام ونرش جوانب القاعدة بالخلطة من الداخل والخارج. ثم نقوم بغلق الحمام لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نحضر وعاء صغير ونضع فيه الصابون السائل الخاص بالمواعين ونضع نصف لتر من الماء ونخلط الصابون السائل مع الماء جيدا. ثم بواسطة ليفة تنظيف خشنة نغمسها في الصابون السائل ونقوم بمسح حنفيات الحمام التي قمنا برشها بالخلطة. سوف تلاحظين إزالة الصدأ والتكلسات بكل سهولة ويسر ثم نقوم بمسح الحوض من الداخل والخارج. سوف تلاحظين لمعانه ورونقه ونقوم بمسح القاعدة من الخارج ومن الداخل بواسطة فرشة القاعدة نضع عليها القليل من سائل التنظيف ونقوم بمسحها. نقوم بشطف الحمام بالماء جيدا وسوف تنبهرين من لمعانه ونظافته ورائحتة الجميلة الناتجة عن البرتقال والليمون.

طريقة تحضير معطر للحمامات والمطابخ:

يتم تحضير المعطر في المنزل بكل سهولة من مكونات منزلية متواجدة في كل بيت ولا غنى عنها، والآن من خلال السطور التالية سوف نعرض ونوضح طريقة تحضير المعطر بكل سهولة.

مقادير تحضير معطر الفانيليا: