نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية خلال شهر يونيو في المقال التالي
عروض بنده اليوم يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر لديه أكبر المجموعات القوية مع الأعمال المهمة والرائعة المتواجدة بين كل الشركات والمتاجر في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون بعد أن تم تأسيس شركة تعد من ضمن الشركات الكبيرة والناجحة التي مهدت طريقها لكي يتم بناء الكثير من التصورات الإيجابية المتواجدة في المملكة العربية السعودية.
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عروض بنده اليوم
هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر يقوم بخدمة العديد من العملاء التي وصل العدد الخاص بها حوالي مائة مليون وستون زبون يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن هذا الهايبر يعتبر من القطاعات المهمة المتخصصة في مجال التجزئة، وأيضًا فإن السوق لديه سل رائع ومتميز يعود إلى عام 1978.
عروض بنده الأسبوعية
- عروض بنده اليوم على الحلاوة السادة من النوع طعمة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 950 جرام من العسل الأسود المصري نوعه هابي لاند يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من المخلل المشكل والزيتون يكون 12.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- شرائح الخبز بالبذور الفاخرة نوعه يومي مقدار 300 جرام يكون بسعر 2.95 بدلًا من 4.25 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من ساندوتش رول نوعه فوشية عدد 6 قطع يكون بسعر 3.95 بدلًا من 5 ريال سعودي.
- 400 جرام من البقسماط بالخبز الطازج نوعه فوشيه يكون بسعر 3.95 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من بياض الحمام يكون 19.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- ميني تشيز كيك بالفراولة في كل وقت مقدار 320 جرام يكون بسعر 27.95 بدلًا من 37 ريال سعودي.
- 300 جرام من الشابورة بالحليب من النوع قراميش عدد اثنان كيس يكون بسعر 11.50 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- فيليه قاروص بالجلد مقدار كيلو جرام يكون بسعر 42.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من ستيك سلمون النرويجي يكون 64.95 بدلًا من 84.95 ريال سعودي.
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