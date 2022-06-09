شوف يومان فقط على انتهاء عروض لولو اليوم على اللحوم والأسماك لفترة محدودة

يومان فقط على انتهاء أقوى عروض لولو اليوم في جميع الفروع لفترة محدودة على الأسماك واللحوم من اليوم الخميس التاسع من يونيو وحتى نفاذ الكميات، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أهم وأكبر محلات الدول العربية انتشارا وتقديما لعروض قوية ومميزة، ولديهم مجموعة أخرى من العروض على باقي أنواع المنتحات الغذائية المختلفة، كما لديهم عروض أخرى على أسعار المنظفات بأنواعها المختلفة، كما لديهم خصومات مميزة في باقي أقسام لولو ماركت Lulu market على جميع المنتجات التي تحتاجها كل أسرة، وإليكم تفاصيل عروض لولو اليوم في المملكة العربية السعودية.

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

نقدم لحضراتكم اليوم خصومات مميزة جداً من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market على أسعار اللحوم والأسماك بأنواعهم، ومنهم: عرض مميز على سعر مكعبات لحم الغنم الهندي، وخصم آخر منهم على سعر اللحم البقري البرازيلي الجانب العلوي، وخصم آخر منهم على سعر لحم الشاه النعيمي السعودي الكامل، وخصومات أخرى منهم على سعر لحم الغنم المحلي الطازج بدون عظم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار المكعبات واللحم المفروم الجاموس والهندي.

خصومات لولو السعودية Lulu Ksa offers في المملكة

توجد مجموعة مميزة من عروض لولو السعودية على أسعار: لحم الشاه النعيمي الكامل المقطع بالعظم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار سمك الماكريل المحلي، وعروض أخرى منهم على أسعار سمك بلاك بومفريت، وتخفيض مميز آخر على سعر سمك البياح الكبير، وسمك الكينج الكبير، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار السمك البرموندي، وعلى سعر سمك بياض الفيليه، وخصم آخر منهم على سعر روبيان المزرعة الطازج.

تخفيضات مميزة عديدة على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة

نقدم لكم تنزيلات اليوم على أسعار ساديا برجر اللحم البقري وبرجر الدجاج المتنوع الأحجام، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار البطاطس المقلية المقرمشة من ساديا Sadia، والخضروات المجمدة من ساديا، وعروض مميزة أخرى على أسعار بروستيد الدجاج من ساديا، وغيرهم من عروض على أسعار أفخاد وأجنحة الدجاج من ساديا Sadia.