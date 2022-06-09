نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للأجهزة ولوازم المنزل بأسعار موفرة من اكسترا السعودية extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض اكسترا للأجهزة ولوازم المنزل وتخفيضات الميجا سيل الكبرى من معارض اكسترا السعودية، وذلك في العروض الممتدة حتى يوم 11 يونيو 2022 المقبل، على أن تشمل العروض أقوى أنواع الأجهزة الكهربائية من كبرى الماركات العالمية التي تتميز بالجودة والتكامل في أجهزتها، وتتضمن العروض أبرز العلامات التجارية ومنها براون، بيبي ليس، بيزيل، ديلونج، وتوفر معارض إكسترا لعملائها ممن يرغبون بالتسوق أون لاين أو لمحبي زيارة الفروع المنتشرة بمناطق السعودية المختلفة خدمات التسهيل في الدفع، وتعتمد على خدمة تسهيل للتمويل بدون تعقيدات لتتمكن من شراء احتياجاتك بأقل الأسعار، وتضم تخفيضات الميجا سيل عروض ماكينات إعداد القهوة بنكهاتها المختلفة، أجهزة العناية الشخصية، مكانس وممسحات متتعدة الاستخدامات، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض اكسترا للأجهزة ولوازم المنزل

يوفر المتجر أفضل ماكينات تحضير القهوة المفلترة، بالفوم، بنكهات مختلفة، وذلك بحيث يوفر للمستخدم جهاز متعدد الاستخدام يتناسب مع إحتياجات وأذواق الأشخاص المختلفين، وبالتالي فيكفي الجهاز لعدد كبير من الأفراد مما يوفر الوقت والجهد، ويمكن استخدام الأجهزة بالمنزل أو بمكان العمل.

ماكينة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بسعر 2349 ريال.

محضر القهوة الاحترافي بسعر 3389 ريال.

جهاز تحضير القهوة الأوتوماتيكي بسعر 1799 ريال.

ماكينة تحضير القهوة بالمضخة بسعر 1749 ريال.

اكسترا مستلزمات المنزل

تتضمن العروض مجموعة كبيرة من المكانس والممسحات الكهربائية المتعددة الوظائف، والتي بإمكانها أن تقوم بشفط الأتربة وتنظيف الأرضيات وتلميعها وتعقيمها بأداة واحدة، وبالتالي يوفر على المستخدم شراء عدة أجهزة لتنظيف الأسطح والأرضيات، ويتميز كل جهاز عن نظيره في بعض الميزات والاستخدامات ونوع سائل التنظيف المخصص للجهاز.

مكنسة للتنظيف العميق للسجاد بسعر 1509 ريال.

بيزيل مكنسة سبوت كلين تنظيف عميق للبقع بسعر 899 ريال.

ممسحة بالبخار بسعر 599 ريال.

مكنسة ملتي كلين للتنظيف الجاف والرطب بسعر 579 ريال.

تخفيضات اكسترا السعودية

تتنوع تخفيضات اكسترا الكبرى في عروض الميجا سيل لكي تتضمن بعض الأجهزة المنزلية من براون، والمتعارف عليها بالجودة الممتازة وضمان العمل بكفاءة لفترات طويلة ومنها أجهزة الخلاط اليدوي ومحضرات الطعام، وعروض المكواة بالبخار.