شوف عروض لولو هايبر على أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الآيفون المختلفة بخصومات عملاقة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر المميزة ينتظرها عملاؤها المميزين كل فترة مع بداية كل شهر ونهاية كل شهر. حيث أن في هذا الموعد نجد أفضل الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي يبحث عنها جميع المتسوقين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. لذلك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني المميز أفضل وأحدث عروض لولو هايبر على أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الأيفون بخصومات مميزة لن تجدها في أي مكان لا تفوت العرض مع لولو. عروض لولو هايبر على أحدث الهواتف الذكية بخصومات مميزة اشتري جوال شاومي ريدمي 10 أي، بشاشة مقاسها 6.53 بوصة، من الجيل الرابع. حيث يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية بسعة 2 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بمساحة 32 جيجا بايت. كما يعمل الجهاز بنظام أندرويد 11، وبه كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وأمامية بدقة 5 ميجا بكسل. بسعر 459 ريال سعودي. متوفر هاتف هونر إكس 9 من الجيل الخامس بشاشة مقاسها 6.81 بوصة، ونظام التشغيل هو أندرويد 11. أما بالنسبة للكاميرات فالهاتف يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+2+48 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. وبالنسبة للذاكرة الداخلية فسعتها 256 جيجا بايت، والعشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام. بسعر 1299 ريال سعودي. أقوى تخفيضات لولو على أحدث أجهزة الآيفون بأسعار جبارة احصل على خصم 700 ريال على أبل أيفون 13 برو، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت. بسعر 4499 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي.

خصم 200 ريال على هاتف فيفو في 21 من الجيل الخامس، بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر على أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الآيفون المختلفة بخصومات عملاقة لا تفوتها LULU - ثقفني

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