نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع وخصومات كبرى على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده السعودية يقدم عروض لا مثيل لها على جميع السلع الغذائية التي يقوم بعرضها، مثل المكرونة والذرة ، وجميع انواع الحليب السائل والمجفف، وجميع المنتجات التي تستخدم في تحضير أشهى الحلويات، مما يجعل الجميع يرغب في معرفة هذه العروض، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض بنده السعودية اليوم على السلع.

عروض بنده السعودية على السلع اليوم

يقدم هايبر بنده السعودية عروض وخصومات كبيرة على السلع الغذائية اليوم ومنها كيس مكرونة ايطاليانو، ومتاح عبوة ذرة حلوة ذهبية وزنها ثلاثمائة وأربعون جرام، ومتواجد عبوة معجون طماطم بها ثمانية عبوات وزنهم 108 جرام، كما تحتوي العروض على كيس حليب مجفف وزنه إثنان كيلو وربع من أنكور، ومتواجد ثلاث عبوات فول مدمس بدون أي إضافات من كاليفورنيا وزنهم 1350 جرام.

ومتاح عبوة زبدة بدون ملح من كيري جولد تحتوي على ثلاث حبات وزنهم 100 جرام، ومتوافر عبوة ضاغطة طماطم كاتشب وزنها كيلو من هاينز.روبيان للطبخ أسماك بوزن كيلو جرام، قوانص دجاج رضوي بوزن 500 جرام، جبن دوبل كريم بالحبة السوداء إسكندراني إسطنبولي من الزهار بوزن كيلو جرام، جبنة حلوم أسترا بوزن كيلو جرام.

خصومات وعروض هايبر بنده على السلع الغذائية

كما تحتوي خصومات هايبر بنده على أفخاد دجاج كاملة من اليوم بوزن 900 جرام، ومتواجد قطع دجاج متنوعة من البشاير بوزن 900 جرام، كما تضم عروض هايبر بنده طبق دجاج من التنمية عدد ثلاث دجاجات بوزن 700 جرام، ومتاح فخذ خروف إسترالي بدون عظم بوزن كيلو جرام، ومتواجد موزة عنم بالعظم أسترالي بوزن كيلو جرام، مفروم غنم السعودية بوزن 400 جرام عدد 3 قطع، صدور دجاج طرية من دو بوزن كيلو جرام.

كما تضم عروض هايبر بنده مفروم عجل محلي طازج بوزن كيلو جرام، ومتواجد نقانق بقري برازيلي بوزن كيلو جرام، ومتاح مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بوزن كيلو جرام، ومتوافر فخذ خروف أسترالي بالعظم بوزن كيلو جرام، ومتواجد فول مدمس حدائق كاليفورنيا بوزن 450 جرام عدد أربع قطع، ومتاح نقانق دجاج بالجبنة من داري بوزن 340 جرام. عدد 5 قطع، كفتة بقري برازيلي بوزن كيلو جرام.