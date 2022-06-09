نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية تصل إلي 60% في المقال التالي
عروض العثيم السعودية تتجدد بشكل ملحوظ في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم الموزعة حول المملكة العربية السعودية، والتي تتوفر بشكل يتناسب مع كافة احتياجات العملاء في جميع الأوقات والمناسبات؛ حيث تحرص الشركة على مساندة المواطنين في المناسبات الدينية والوطنية، وذلك من خلال مدهم بالعديد من الخصومات والتخفيضات التي لا مثيل لها على الإطلاق.
عروض العثيم السعودية
تعد شركة أسواق عبد الله العثيم لتجارة التجزئة في جميع أنواع السلع بالمملكة العربية السعودية من أكثر الشركات التي تدعم المواطن السعودي، وذلك من خلال سلسلة كبرى من الأسواق والمتاجر وتغطي هذه السلسلة الكبيرة من المتاجر كامل أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تعد شركة أسواق العثيم شركة مساهمة سعودية قد بدأت نشاطها التجاري الناجح عام 1980 بمدينة الرياض.
كما أخذت الشركة في التوسع إلى أن تمكنت من أن تصبح من أكبر أسواق المملكة ومن أكثر الأسواق التجارية العاملة في السعودية استقبالا للزوار والعملاء، وأيضا هي أكثر الأسواق من حيث حجم المبيعات وكذلك في تحقيق الأرباح، وكان من أهم أسباب نجاح أسواق العثيم اهتمامها الكبير بتعريف المستهلك السعودي بأحدث الصناعات والمنتجات العالمية، وتوفير هذه السلع فائقة الجودة إلى المواطن السعودي بأقل الأسعار والتكاليف.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم السعودية على سبع بهارات مشكل مقدار الكيلو جرام بسعر وهمي 32.95 ريال سعودي.
- تخفيضات أسواق العثيم من مهرجان الطازج على جبنة هنغاري بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- عروض العثيم على أرز بسمتي حجم 5 كيلو بسعر مذهل يصل إلى 35.95 ريال سعودي.عروض حصرية من ماركت عبدالله
- العثيم السعودية على لبنه فرست تشويز مقدار 130 جم سعر الحبة الواحدة يصل إلى 3.95 ريال سعودي.
- تخفيضات كبيرة على أسواق العثيم على جزر بلدي بسعر 8 ريال سعودي.
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