عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية تصل إلي 60%

عروض العثيم السعودية تتجدد بشكل ملحوظ في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم الموزعة حول المملكة العربية السعودية، والتي تتوفر بشكل يتناسب مع كافة احتياجات العملاء في جميع الأوقات والمناسبات؛ حيث تحرص الشركة على مساندة المواطنين في المناسبات الدينية والوطنية، وذلك من خلال مدهم بالعديد من الخصومات والتخفيضات التي لا مثيل لها على الإطلاق.

عروض العثيم السعودية

تعد شركة أسواق عبد الله العثيم لتجارة التجزئة في جميع أنواع السلع بالمملكة العربية السعودية من أكثر الشركات التي تدعم المواطن السعودي، وذلك من خلال سلسلة كبرى من الأسواق والمتاجر وتغطي هذه السلسلة الكبيرة من المتاجر كامل أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تعد شركة أسواق العثيم شركة مساهمة سعودية قد بدأت نشاطها التجاري الناجح عام 1980 بمدينة الرياض.

كما أخذت الشركة في التوسع إلى أن تمكنت من أن تصبح من أكبر أسواق المملكة ومن أكثر الأسواق التجارية العاملة في السعودية استقبالا للزوار والعملاء، وأيضا هي أكثر الأسواق من حيث حجم المبيعات وكذلك في تحقيق الأرباح، وكان من أهم أسباب نجاح أسواق العثيم اهتمامها الكبير بتعريف المستهلك السعودي بأحدث الصناعات والمنتجات العالمية، وتوفير هذه السلع فائقة الجودة إلى المواطن السعودي بأقل الأسعار والتكاليف.

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