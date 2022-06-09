نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم على الشاشات وأجهزة المنزل تصل إلى 40% في المقال التالي
شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات التي تختص للتجارة من خلال التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة التي تخص الاتصالات، حيث أن الشركة تكون من الشركات التي تم بناؤها سنة 2003 في المملكة العربية السعودية، والتي كانت عن طريق الشركة المتحدة المتخصصة في الإلكترونية، وكذلك فهي متخصصة من أجل تسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومنها، شاشة التلفزيون ومنتجات العناية الشخصية واللاب توب وأنظمة الصوت والثلاجات والمكيفات وغيرها.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع الكثير من الإلكترونيات المتواجدة في أكسترا بالسعر القليل الذي يريده جميع الأفراد المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.
حيث أن الشركة لديها نحو اثنان وأربعون فرعًا يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية ومع الإضافة إلى فرعين متواجدين في سلطنة عمان والبحرين، كما تعد شركة اكسترا من الشركات الكبيرة التي تعمل على تقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات الممتازة لجميع المقيمين في السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 75 بوصة عالية الدقة سعرها يكون 3299 بدلًا من 6599 ريال سعودي.
- براد المياه من النوع اس كي ماجيك الحار والبارد باللون الذهبي يكون سعره 799 بدلًا من 1359 ريال سعودي.
- ساوند بار من النوع سوني أس 20 أر 400 واط باللون الأسود يكون بسعر 699 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- كرسي المكتب من النوع فت جير باللون الأسود يكون بسعر 899 بدلًا من 1249 ريال سعودي.
- الموقد الكهربائي من جنرال إليكتريك حجم 30 بوصة به 4 عيون باللون الأبيض يكون بسعر 2749 بدلًا من 4199 ريال سعودي.
- حزمة من ملحقات ألعاب الكمبيوتر 4 * 1 من سناك كيب يكون بسعر 199 بدلًا من 269 ريال سعودي.
- محضر الطعام من النوع كينوود برو كومباكت 800 واط إناء حجم 2.1 لتر باللون الفضي يكون بسعر 629 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- موقد الخاص من النوع لاجيرمانيا حجم 90 * 60 سم به 5 شعلات من الغاز مصنوع من الإستانلس ستيل يكون بسعر 2999 بدلًا من 4199 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو يدعم الأندرويد حجم 50 بوصة يكون بسعر 1299 بدلًا من 2499 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع كلاس برو 297 لتر باللون الأبيض يكون بسعر 999 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
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