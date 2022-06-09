نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى 40% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى 40% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر يونيو، يتوفر فريجيدير ثلاجة باب واحد 19.3 قدم انفرتر باللون الأبيض بسعر 5779 ريال بدلاً من 6199 ريال خصم 7%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 277 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي ثلاجة 11.8 قدم انفيرتر باللون الأبيض بسعر 2799 ريال بدلاً من 3649 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يونيو.

خصومات اكسترا الكبرى 40%

يتوفر دايو ثلاجة 17 قدم 50-60 هيرتز انفرتر باللون الأبيض بسعر 2949 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 40%، ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 141 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى هيتاشي ثلاجة 14.3 قدم انفرتر بخار باللون الأبيض بسعر 3259 ريال بدلاً من 3869 ريال خصم 16%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 156 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يونيو

يتوفر موقد كهربائي من شركة جنرال اليكتريك رباعي العيون حجم 30 بوصة باللون الأبيض بسعر 3499 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 33%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى جبسون موقد كهربائي سيراميك 4 عيون ستانلس ستيل بسعر 4639 ريال بدلاً من 5279 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 222 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأدوات المنزلية اكسترا الكبرى

يتوفر قدر ضغط سعة 9.5 لتر من شركة إنستانت بوت ديو نوفا 1400 وات بسعر 959 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 20%، ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 46 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأدوات المنزلية اكسترا الكبرى تيفال قدر ضغط 6 برامج ضغط باللون الأحمر بسعر 459 ريال بدلاً من 669 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الهواتف شهر يونيو

يتوفر سامسونج جالكسي إيه 22 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجا باللون الأبيض بسعر 809 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 10%، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو آبل أيفون 13 برو تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجا رصاصي داكن بسعر 4499 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر آبل أيفون 13 برو تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجا باللون الذهبي بسعر 3999 ريال بدلاً من 4699 ريال خصم 15%، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر تيكنو بوب 5 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجا أزرق فاتح بسعر 349 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 17 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يونيو.