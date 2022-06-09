نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات العثيم وعروض قوية على جميع السلع في المقال التالي

تخفيضات العثيم هذا الأسبوع تحتوي على الكثير من المفاجأت حيث يعرض مول العثيم مئات الأصناف بأسعار مميزة، يمكنك الحصول على ما تحتاجه من مقاضي البقالة والتجهيزات المنزلية من القلايات الهوائية، المكانس الكهربية، أجهزة الميكرويف بالإضافة إلى مئات الأنواع الأخرى من الأجهزة الكهربية التي لا غنى عنها في أي منزل سعودي، كما أنها تيسر من عبء الأعمال المنزلية وتمنحك المساحة للإبداع، كما يعرض العثيم مول مئات الأنواع المختلفة من منتجات العناية بالشعر والبشرة للأم والطفل والكبار والصغار ومئات العروض الأخرى على السلع الغذائية والتموينية، يمكنك شراء قطع مختلفة من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمد وكذلك الخضراوات الطازجة والمجمدة، وأنواع متعددة من الفواكه الطازجة المستوردة من مختلف دول العالم. تخفيضات العثيم طهي الطعام أصبح أكثر سهولة وإنجازاً في الوقت تستطيعين طهي أنواع مختلفة من اللحوم والدواجن وغيرها في قدر الضغط المصنوع من الألومنيوم ماركة السيف سعة 25 لتر، يعرض مقابل مائتين وخمسة وعشرين ريال سعودي بدلاً من ثلاثمائة وتسعة وأربعين ريالاً.

احصل على طباخة الأرز بانيكس سعة 1.8 لتر مقابل خمسة وتسعين ريال للحبة بدلاً من مائة وتسعة عشر ريالاً.

غلاية أي تي سي الكهربائية سعة 1.8 لتر مقابل 59 ريال للحبة بدلاً من 85 ريال سعودي.

مقلاة أيبو بسعر 65 ريال للحبة مقاس 34 سم بدلاً من 105 ريال سعودي، أو احصل على مقاس 32 سم بسعر 59 ريال بدلاً من 95 ريال.

اشتري طقم قدور كيتشنجر جرانيت مكون من 12 حبة مقابل 199 ريال بدلاً من 268.34 ريال. العثيم مول مكنسة كيون كهربائية سعة 18 لتر سعر الحبة 179 ريال بدلاً من 225 ريال.

طقم قدور بامكو ستانلس ستيل تسع حبات سعر الطقم 199 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي.

خلاط هاكتك 3 في 1 احصل عليه مقابل 115 ريال للحبة بدلاً من 149 ريال.

ميكرويف جيباس سعة 20 لتر بسعر 259 ريال للحبة بدلاً من 319 ريال سعودي. أسواق العثيم احصل على كيلو من الموز مقابل 3.5 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال.

اشتري كيلو من البصل الأحمر بسعر 1.75 ريال بدلاً من 2.95 ريال سعودي.

ربطة من كيك أولكر هالي بالحليب أو الفراولة مقابل 13.75 ريال بدلاً من 18.35 ريال.

كريمة دانا خفق وطبخ 500 جرام مقابل 5.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال. عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم وعروض قوية على جميع السلع - ثقفني

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