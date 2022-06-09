طريقة تسحب بها نقود من ماكينة الصراف الآلي ATM بدون بطاقتك البنكية

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طريقة تسحب بها نقود من ماكينة الصراف الآلي، يصعب على البعض تنفيذ طريقة ما لسحب الفلوس من الATM، حيث أن هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها، ولكن معنا فقط سيكون هناك طريقة بسيطة للغاية ستساعد الجميع في سحب الفلوس دون بطاقة فقط بضعة دقائق لا غير، نعلم أن الكثير سيتفاجأون من ذلك، عليكم متابعتنا لتتعرفون على الطريقة كاملة من خلال نقاط بسيطة للغاية.
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طريقة عبقرية سحب الفلوس من ال ATM
الفيزا الآن من الأدوات المتواجدة مع كل شخص، حيث تعتبر من الأدوات الأساسية للغاية ولا يمكن الاستغناء عنها، وفي القريب العاجل سيتم تطبيقها في كافة المدفوعات، ولكن هناك من يصعب عليهم استخدامها بشكل كبير، لذلك قررنا توضيح طريقة بسيطة لسحب الفلوس من الATM بعدة خطوات لا غير:
- الذهاب أولاً إلى المكان الذي يتواجد به الصراف الآلي لسحب الفلوس.
- ثم البدء في فتح المحفظة المتواجدة على هاتفك.
- ستقوم باختيار سحب دون استخدام فيزا من الداخل.
- سيظهر لك عدة خانات عليك كتابة بيانات كثيرة بها أو المطلوبة منك لوضعها مع كلمة المرور بشكل ضروري.
- كتابة الرقم النقدي الذي ترغب في سحبه وبعد ذلك سيخرج لك من ماكينة الصراف الآلي.
أنواع البطاقات الائتمانية
هناك العديد من أنواع البطاقات التي يتم استخدامها لسحب الأموال، كل ذلك يتم باستخدام ما يلي:
- بطاقة الصراف الآلي ويتم سحب الأموال البنكية من خلالها بسهولة كبيرة.
- البطاقة الائتمانية المضمونة ويتم من خلالها تواجد وديعة بنكية يتم صرفها.
- البطاقة الذكية وهي من البطاقات المعدنية التي يتم مسحها لأخذ البيانات منها.
- بطاقة الانتماء وهي واحدة من البطاقات التي تستخدم في دعم الجمعيات الخيرية ككل.
- يمكنك اختيار البطاقة المناسبة معك من بين عدة أنواع من البطاقات المختلفة المتواجدة.
- وكما تعرفت على طريقة السحب دون بطاقة سنتعرف على طريقة الإيداع دون بطاقة في موضوعنا القادم.
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