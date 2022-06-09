طريقة تسحب بها نقود من ماكينة الصراف الآلي ATM بدون بطاقتك البنكية

طريقة تسحب بها نقود من ماكينة الصراف الآلي، يصعب على البعض تنفيذ طريقة ما لسحب الفلوس من الATM، حيث أن هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها، ولكن معنا فقط سيكون هناك طريقة بسيطة للغاية ستساعد الجميع في سحب الفلوس دون بطاقة فقط بضعة دقائق لا غير، نعلم أن الكثير سيتفاجأون من ذلك، عليكم متابعتنا لتتعرفون على الطريقة كاملة من خلال نقاط بسيطة للغاية.

طريقة تجهيز البهارات السبعة الشهيرة في المنزل وكيفية حفظها والمحافظة على نكهتها

طريقة عبقرية سحب الفلوس من ال ATM

الفيزا الآن من الأدوات المتواجدة مع كل شخص، حيث تعتبر من الأدوات الأساسية للغاية ولا يمكن الاستغناء عنها، وفي القريب العاجل سيتم تطبيقها في كافة المدفوعات، ولكن هناك من يصعب عليهم استخدامها بشكل كبير، لذلك قررنا توضيح طريقة بسيطة لسحب الفلوس من الATM بعدة خطوات لا غير:

الذهاب أولاً إلى المكان الذي يتواجد به الصراف الآلي لسحب الفلوس.

ثم البدء في فتح المحفظة المتواجدة على هاتفك.

ستقوم باختيار سحب دون استخدام فيزا من الداخل.

سيظهر لك عدة خانات عليك كتابة بيانات كثيرة بها أو المطلوبة منك لوضعها مع كلمة المرور بشكل ضروري.

كتابة الرقم النقدي الذي ترغب في سحبه وبعد ذلك سيخرج لك من ماكينة الصراف الآلي.

أنواع البطاقات الائتمانية

هناك العديد من أنواع البطاقات التي يتم استخدامها لسحب الأموال، كل ذلك يتم باستخدام ما يلي: