نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر يونيو على الأجهزة الكهربائية و الهواتف هايبر بن داود تصل إلى نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شهر يونيو على الأجهزة الكهربائية و الهواتف هايبر بن داود تصل إلى نصف الثمن، تتوفر فيليبس قلاية هوائية سعة 1.2 كيلو جرام بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال تخفيض 20%، تتتوفر جانو عجانة هايبر بلس سعة 7 لتر 1200 وات خماسية السرعات بسعر 349 ريال بدلا من 365 ريال تخفيض 5%، يتوفر براد ماء كيون باللون الابيض بسعر 349 ريال بدلا من 449 ريال تخفيض 22% ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود.

عروض شهر يونيو هايبر بن داود

يتوفر فيليبس مجفف الشعر 1200 واط بسعر 69 ريال، تتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود براون آلة نزع الشعر بسعر 166 ريال بدلا من 273 ريال تخفيض 40%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بن داود وال ماكينة حلاقة بسعر 69 ريال بدلا من 129 ريال تخفيض 47%، تتوفر كينوود مكواة بخار 2000 وات بسعر 69 ريال بدلا من 98 ريال تخفيض 30%.

خصومات تصل إلى نصف الثمن هايبر بن داود

تتوفر مولنيكس مفرمة لحم و خضار 300 وات بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال تخفيض 42%، تتوفر بي اند دي غلاية كهربائية 1100 واط سعة 1.2 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 60 ريال تخفيض 35%، يتوفر ضمن خصومات تصل إلى نصف الثمن هايبر بن داود مولنيكس خلاط بسعر 119 ريال بدلا من 209 ريال تخفيض 43%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود سخان كهربائي 1500 وات بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال تخفيض 23%.

عروض الأدوات المنزلية هايبر بن داود

يتوفر ماتركس طقم حافظات 3 قطع بسعر 119 ريال بدلا من 155 ريال تخفيض 23%، تتوفر ضمن عروض الأدوات المنزلية هايبر بن داود ميلانو حافظة طعام سعة 2500 مللي بسعر 49 ريال بدلا من 59 ريال تخفيض 17%، يتوفر سعة 1000 مللي بسعر 29 ريال بدلا من 39 ريال تخفيض 26%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود لي اند دي قالب كيك مقاس 24 سم بسعر 29 ريال بدلا من 45 ريال نخفيض 36%، تتوفر مقاس 26 سم بسعر 32 ريال بدلا من 48 ريال تخفيض 34%.

عروض الشاشات شهر يونيو

تتوفر شاشة شارب الذكية ال اي دي 50 بوصة ultra يدعم تقنية 4K و HDMI بسعر 1899 ريال بدلا من 2099 ريال تخفيض 10%، تتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بن داود شاشة توشيبا سمارت ال اي دي 58 بوصة تدعم تقنية 4K و HDMI بسعر 2299 ريال بدلا من 2899 ريال تخفيض 21%، تتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود شاشة جيباس 32 بوصة DLED بسعر 479 ريال.

عروض الهواتف هايبر بن داود

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A23، سعة 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 50 ميجا بكسيل بسعر خاص 819 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بن داود هاتف سامسونج جالاكسي A52S يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 8 جيجا رام كاميرا أمامية ثنائية 5 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر خاص 1299 ريال، يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A13 سعة 4 جيجا رام كاميرا أمامية ثنائية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 50 ميجا بكسيل بسعر خاص 649 ريال ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود.