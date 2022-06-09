نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل وترقية اشتراكك في مسابقة الحلم لدخول سحب الـ 100.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد السحب على جائزتي مسابقة الحلم خلال الفترة المقبلة، ازدادات عمليات البحث عن كيفية وطرف الاشتراك وتفعيل المشاركة في المسابقة، مع العلم أن الجائزتين، الأولى بقمية 100 ألف دولار أمريكي، والجائزة الثانية بقيمة كيلو ذهب، وسيتم السحب من بين جميع المشتركين لاختيار اسم الفائز بكل جائزة، مع العلم أن الفائز سيتم إخباره من خلال اتصال هاتفي في حالة فوزه، وسيتم التواصل معه عبر رقم دولي ثابت أو عبر رقم دولي متحرك للفائزين من دولتي سوريا واليمن.

تفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم

ومن أجل تفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم وترقية حسابك بسرعة لدخول السحوبات القادمة من مسابقة الحلم على جوائز تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، فيتطلب الأمر ما يلي:

1- الاشتراك يدويًا أو إلكترونيًا:

لابد في البداية استيفاء خطوة من خطواة الاشتراك الأساسية سواء يدويًا أو إلكترونيًا بأي من طرق الاشتراك المختلفة، ومنها الاشتراك عبر الاتصال الهاتفي، أو المشاركة عبر خدمة الرسائل النصية بإرسال كلمة حلم إلى رقم بلدك أو الرقم الدولي الموحد، أو المشاركة آليًا وإلكترونيًا عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية ثم تثبيته على جوالك، ومن ثم الاشتراك عبر الخطوات الأساسية برقم هاتفك، ومل البيانات الأساسية لك.

2- الإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة:

لابد أيضًا لتفعيل وترقيك مشاركتك في مسابقة الحلم، من الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك من المسابقة عبر رقم جوالك الذي قمت بالاشتراك من خلاله، وكلما استطعت الجابة بشكل صحيح على الأسئلة كلما ذادت فرص دخول السحوبات التالية، مع العلم أن الأسئلة ليس بالصعبة وتكون متناول الكثيرين، نظرًا لأنها أسئلة عامة.

3- انتظار موعد السحب: لابد من انتظار موعد سحب مسابقة الحلم، واليقظة بتشغيل موبايل ووضعه في مكان يوجد به شبكة قوية، لأنه في حالة فوز سيتم على الفور الاتصال بك من قبل المنظم، وإذا لم يستطع المنظم من التواصل معك عبر جوالك، سيتم السحب لاختيار اسم فائز آخر يتم التواصل معه.