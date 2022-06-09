شوف مجلة عروض العثيم بالأسعار لمدة ثلاثة أيام بخصومات حتى 40% تسوق الآن

مجلة عروض العثيم بالأسعار لمدة ثلاثة أيام بخصومات حتى 40% تسوق الآن، العثيم من أكبر مراكز التسوق بالمملكة العربية السعودية، فهو يأتي في المركز الثاني من حيث المبيعات بعد بنده، تحرص أسواق عبدالله العثيم بالسعودية على تلبية متطلبات عملائها سواء من مواد غذائية أو غير غذائية والأدوات المنزلية وغيرها بأسعار مخفضة، حيث تقدم أقوى عروض العثيم الاسبوعية وكذلك عروض نهاية الأسبوع على مختلف المنتجات والسلع، حيث تلبي رغبة شريحة كبيرة من المواطنين بتقديم جميع مستلزمات المنزل بجودة عالية وخصومات حصرية تصل إلى 40% على مختلف المنتجات.

مجلة عروض العثيم بالأسعار لمدة ثلاثة أيام بخصومات حتى 40% تسوق الآن

تدعو أسواق العثيم جميع عملائها ومتابعيها لمتابعة أقوى عروض نهاية الأسبوع عن طريق زيارة فروع العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو تصفح البروشور الخاص بالعروض أونلاين، للاستفادة من الخصومات الهائلة، واليكم بعض من أهم هذه العروض:

غلاية أي تى سي سعة 1.8 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 85 ريال سعودي، تزداد حركة الشراء على غلايات المياة لما توفره من وقت ومجهود في إعداد المشروبات الساخنة، فهى آمنة في الاستخدام ويسهل استخدامها فهى لا تحتاج سوى وجود تيار كهربائى، ويمكن استخدامها في الشركات والمصانع والمكاتب فهى تتميز بأنها خفيفة الوزن ويمكن نقلها إلى أي مكان.

قدر ضغط السيف الومنيوم سعة 25 لتر بسعر 225 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي، تحرص ربات المنازل على شراء قدر الضغط، وذلك لإعداد أشهى الأطباق بأقل وقت ، فهو يتميز بعدم تغير مذاق الطعام، على الرغم من أنه يقوم بطهي الطعام جيدًا في دقائق معدودة، كما أنه آمن في الاستخدام فهو مزود بزرار أمان.

خلاط هاكتك 3*1 يستخدم لإعداد أشهى المشروبات الطازجة وفرم الخضروات، ومزود بمطحنة لطحن البهارات مثل الفلفل الأسود والكمون وغيرها وأيضًا يستخدم لطحن المكسرات لإعداد ألذ الحلويات.

كما تتضمن عروض نهاية الأسبوع مجموعة من العروض الحصرية على المواد الغذائية التي لاغنى عنها في أي منزل مثل زيتون كالاماتا جيانا بسعر 22.95 ريال للكيلو بدلاً من 33.30 ريال سعودي، كيلو لحم مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 28.95 ريال سعودي.