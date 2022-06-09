نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية على السلع الغذائية تصل إلى 75% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده من أكبر الأسواق القوية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يتوافر به كافة المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق استطاع تقديم ومنح العديد من الأصناف المتواجدة بالجودة الرائعة والكبيرة التي يرغب بها ويحتاج لها كل فرد بالمملكة العربية السعودية إلى أن وفر الهايبر هذه السلع والمستلزمات بالسعر القليل الذي يناسب كل شخص بالمملكة.
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده متواجد به العروض الكبيرة معها الخصومات القوية والرائعة، حيث أنه يمكن العرض والتقديم لهذه الخصومات والعروض سواء كانت بالشكل اليومي أو الأسبوعي، وأيضًا فإن شركة بنده قد نالت واستحوذت على عدة توزيعات رئيسية قد وصلت إلى حوالي أربعة في المملكة العربية السعودية، كما أنها لديها ستمائة شاحنة لتوصيل نحو سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية إلى الهايبر.
تخفيضات بنده اليوم
- 3 قطع من الحمص نوعه مانديز مقدار 540 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- شرائح الزيتون الأسود من النوع مانديز مقدار 935 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- صلصة الصويا من النوع كيكومان مقدار 250 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- خل قصب السكر من النوع مكاني مقدار 1 لتر يكون بسعر 6.50 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- كريمة الطبخ نوعها بوك مقدار 1 لتر سعرها يكون 18.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- شوربة من النوع بوك مقدار 500 مل يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10 ريال سعودي.
- 500 مل من الصلصة نوعها بوك يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من الشطة الحارة ريد روستر مقدار 175 مل يكون بسعر 7.50 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- 3 كيلو جرام من الكاتشب الطماطم نوعه بيدر يكون بسعر 12.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية على السلع الغذائية تصل إلى 75% في جميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.