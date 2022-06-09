نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض وتخفيضات اكسترا الجديدة الاسبوعيه على المنتجات 1443-2022 في السعودية في المقال التالي
أقوى عروض وتخفيضات إكسترا الجديدة الأسبوعية على المنتجات 1443-2022 إليكم أحدث كتالوج عروض إكسترا السعودية اليوم، وتضم العديد من العروض اليومية، وأبرز العروض على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المتنوعة الهامة ولا نستغنى عنها نهائيًا في أي منزل، منها الغسلات والثلاجات والبوتاجازات والمواقد الكهربائية ومكيفات الهواء والكثير من الأجهزة بأفضل الأسعار من ضم عروض إكسترا السعودية الأسبوعية، وتضم أيضًا التخفيضات على مجموعة متنوعة من أحدث وأقوى الجولات سواء كان أجهزة الأيفون والسامسونج والأوبو والأيفون والعديد من إكسسوارات الهواتف، وكذلك شاشات التلفاز، والعديد من التخفيضات الأخرى التي نتعرف عليها سويًا اليوم.
عروض إكسترا في السعودية
ينتظر الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية العروض المذهلة التي توفرها شركة إكسترا للعملاء الكرام، كما أن التخفيضات قد تصل لمعدات كبيرة للغاية، مما يساهم في جذب العديد من العملاء عليها، إلى جانب أنه يتوفر بالكثير من المنتجات والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بطريقة خاصة، وهذه التخفيضات تشمل كافة الفروع والمحلات التي تنتشر بالكثير من المناطق بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الشركة توفر العديد من المنتجات ومن أبرزها الجولات المحمولة كما أنه يتم تقديم عروض كثيرة بالمناسبات والأعياد وحتى على مدار الأسبوع.
كتالوج عروض إكسترا السعودية
- متوفر شاشة سامسونج تلفزيون بسعة 85 بوصة فائقة الوضوح وبالذكاء الاصطناعي متاح بخصم 40% يصل سعرها نحو 7,799 ريال سعودي.
- يوجد كلاس برو تلفزيون بسعة 65 بوصة ذات وضوح بجودة عالية نظام أندرويد.
- متاحة بخصم 50% بسعر يبلغ 2,099 ريال سعودي.
- تلفزيون ال جي بسعة 75 بوصة بجودة فائقة الوضوح شاشة ذكية متوفر عليها خصم بقيمة 47% .
- على ان تطرح بسعر 5,299 ريال.
- مكبر صوت ال جي يعمل بتقنية البلوتوث يحتوي على عدد 2 منفذ يو اس بي اف ام.
- مع إمكانية العمل مع تطبيق دي دجي ايفون والاندرويد متاح باللون الأسود بسعر 809 ريال سعودي.
- براتيك حامل للتلفزيون جداري مسطح ومنحني بسعة 60_ 100 انش.
- ويمكنك من الحركة الكاملة للتلفزيون متوفر باللون الأسود بسعر 299 بقيمة خصم 40%.
- هاير مكيف هواء جداري 2,200 وحدة من خلال ايونيرز ذات فلتر نانو اكوا بارد بنسبة خصم 18%.
- يبلغ سعره 2,999 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض وتخفيضات اكسترا الجديدة الاسبوعيه على المنتجات 1443-2022 في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.