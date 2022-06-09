شوف بالأسعار من الكتالوج اليوم عروض هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية أغتنم الفرصة

يعد هايبر لولو من إحدى أهم المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية التي توفر إلى عملائها أفضل العروض على مختلف المنتجات التي تتنوع ما بين الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الصحية وحرص هايبر لولو على أن يوفر إلى عملائه مجموعة من العروض على مختلف المنتجات من الحين إلى الأخر وقد بدء شهر يونيو وبالتالي قام هايبر لولو بتوفير الكثير من العروض والخصومات على منتجاته ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعضًا من المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل هايبر لولو.

عروض هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية

يقدم هايبر لولو الكثير من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم بالتفصيل والأسعار في السطور التالية.

أحدث عروض هايبر لولو السعودية بالأسعار

يحتوي العرض على كليمنتين جنوب إفريقيا يصل سعر الكيلو الواحد إلى 6.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على عنب أحمر بدون بذر من جنوب إفريقيا يصل سعر الكيلو الواحد إلى 12.65 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فيوفر لولو هايبر عرض على تفاح أخضر وأحمر رويال جالا إيطاليا للسلة ويصل السعر إلى 9.95 ريال سعودي. كما يتوفر في المتجر عر ض على الإكوادور ويصل سعر الكيلو إلى 3.75 ريال سعودي. ويصل سعر كيلو فاكهة الكيوي إلى 6.65 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على برقوق أنجلينو جنوب إفريقيا ويصل سعر الكيلو إلى 7.95 ريال سعودي.

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