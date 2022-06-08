وداعاً للحشرات.. ملعقة كالسحر بمطبخك للتخلص من الصراصير والناموس نهائيا بدون اي مواد كيميائية

البيت الذي يوجد فيه حشرات لا يمكن العيش فيه بهدوء، ولا يشعر الشخص براحة أبدا ما دامت الحشرات موجودة في البيت، مع العلم أن الحشرات تزداد في فصل الصيف، كما يوجد عوامل أخرى وهي ترك ربة المنزل بقايا الطعام على الحوض في المساء، أو ترك ربة المنزل البلاعة التي توجد في الحمام مفتوحة، بالإضافة إلى البيت الذي يوجد بجانبه حديقة تحتوي على أشجار، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم أكثر من طريقة للقضاء على الحشرات في ثواني، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة البطاطس المسلوقة في التخلص من الحشرات

الجميع يستغرب موضع البطاطس المسلوقة في التخلص من الحشرات، ولكن نحن نحاول إيجاد طرق طبيعية للتخلص من الحشرات والناموس، وعلى وجه الخصوص إذا كان في البيت أطفال، ومن المتوقع أن يتجول الطفل في المنزل ومن الممكن أن يجد الشئ المستخدم في التخلص من الحشرات فيجب أن يكون أمن عليه، تحسبا لأقصى الظروف، والآن سوف نقدم لكم تحضير الطريقة وكيفية وضعها:

يجب تفسير البطاطس ونسلقها في القليل من الماء والملح.

يجب هرس البطاطس باستخدام الشوكة.

يجب هرس البطاطس أكثر من مرة حتى تصبح خالية من التكتلات.

يتم وضع ملعقة ونصف من النشادر على البطاطس.

يتم التقليب جيدا حتى يتجانس النشادر مع البطاطس.

يجب عمل قطع صغيرة من النشادر على شكل كرة.

يجب وضعها على الحائط بجانب جميع الشبابيك والأحواض أيضا.

طريقة أخرى التخلص من الناموس والحشرات الموجودة في المنزل

لا يوجد أبشع من الحشرات في المنزل، وتعم حالة من الاكتئاب على جميع أفراد الأسرة، والآن سوف نقدم لكم طريقة أخرى للقضاء الحشرات: