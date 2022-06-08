شوف برد صيفك مع عروض العثيم الأسبوعية بخصومات كبيرة

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توفير الكثير من الأموال أمر يسعى إليه الملايين من الأشخاص وتمنح عروض العثيم الأسبوعية آلاف الفرص للتوفير، حيث يمكنك شراء ما تريد من السلع الغذائية والتموينية بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات الطازجة ومئات المنتجات المعبأة والمجمدة، تتنوع تخفيضات العثيم على منتجات العناية بالشعر والبشرة للكبار والأطفال، كما توجد عروض على ألعاب الأطفال ومستلزمات المنزل المختلفة من الأجهزة الكهربائية ومعدات الطهي ومستلزمات المطبخ، وما زال العثيم مول يمنحك الفرصة لتكون واحداً من بين عشرة آلاف فائز واسترجاع قيمة نصف المشتريات التي تشتريها من أي فرع من فروع العثيم داخل السعودية. عروض العثيم الأسبوعية كيلو من الكمثرى روز ماري مقابل 5.45 ريال سعودي.

احصل على كيلو من المانجو مدامي بسعر 9.95 ريال.

بخاري حمراء مقابل 8.95 ريال للكيلو.

اشتري كيس من الجزر الطازج وزن كيلو جرام مقابل 3.75 ريال سعودي. كيلو من الباذنجان الأسود الرومي حجم وسط مقابل 3.95 ريال سعودي. أسواق العثيم شبيهة جبن مثلثات نادك عبوة تحتوي على 8 قطع وزن 120 جرام مقابل 6.95 ريال للثلاث حبات.

احصل على حبتان من شبيهة جبن شرائح برجر نادك وزن 200 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي. قهوة نسكافيه 3 × 1 أكياس 30 حبة × 20 جرام سعر الكيس 39.95 ريال بدلاص من 52.95 ريال.

احصل على ربطة من مرقة دجاج ماجي مقابل 15.25 ريال بدلاً من 18.75 ريال سعودي.

خلطة الوليمة برياني معتدل وزن 300 جرام سعر الحبة 13.95 ريال بدلاً من 15.5 ريال. العثيم مول اشتري مشروم تان شرائح وزن العبوة 400 جرام بسعر 11.5 ريال بدلاً من 19.5 ريال بخصم 8 ريالات للثلاث حبات.

مرقة دجاج هالي 24 × 20 جرام سعر الربطة 8.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال سعودي.

قشطة هالي وزن 170 جرام سعر الحبة 2.95 ريال بدلاً من 3.95 ريال. كاكاو باتو بودرة 227 جرام سعر الحبة 15.95 ريال بدلاً من 25.25 ريال سعودي.

احصل على أربع حبات من عبوات طماطم فكتو المقشرة وزن الحبة 400 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 13 ريال.

بسكويت شاي فيكتو وزن 100 جرام مقابل 9.95 ريال سعودي للربطة بدلاً من 12.95 ريال.

ربطة من فانيليا رياض فود حلويات 6 × 20 جرام سعر الربطة 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

ورق عنب اميفا وزن 1015 جرام سعر الحبة 13.5 ريال بدلاً من 18.75 ريال. عمر شويل - جدة برد صيفك مع عروض العثيم الأسبوعية بخصومات كبيرة - ثقفني

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