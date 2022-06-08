شوف عروض مكتبة جرير السعودية اليوم على الشاشات تصل إلى 60%

تقوم مكتبة جرير على تقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية في السوق المركزي والمالي، حيث أنها تعتبر من ضمن المكاتب التي قامت بتوفير وتقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها ويبحث عنها كل الأشخاص المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا يتواجد في هذه المكتبة كافة المنتجات والسلع التي يحتاج لها ويريدها كل طلاب المدارس، على أن يتم توافر كل المتطلبات مع كافة الألعاب التي يرغب بها كل الأفراد الذين يتواجدوا بالمملكة.

عروض جرير السعودية

مكتبة جرير تعمل على تقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات التي يبحث عنها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

كما أن تلك المكتبة تكون من إحدى المكاتب التي تختص لبيع كافة الأصناف والمنتجات التي يرغب بها ويحتاجها كل الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن مكتبة جرير تكون من المكاتب التي لها دور هام لتوفير أقوى الخصومات والعروض الكبيرة بالسعر الذي يناسب كل مواطن في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير السعودية

شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة الترا اتش دي الذكي باللون الأسود يكون سعرها 3099 بدلًا من 7499 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون من النوع سوني حجم 65 بوصة يدعم الأندرويد باللون الفضي يكون بسعر 3999 بدلًا من 7999 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون نوعها سامسونج حجم 55 بوصة الترا اتش دي باللون تيتان الرمادي الذكية تكون بسعر 3699 بدلًا من 6499 ريال سعودي.

قلم الحبر السائل من روكو فري انك رولر بالألوان المتنوعة 10 أقلام يكون بسعر 39 ريال سعودي.

قلم الحبر الجاف من فابر كاستل cx بألوان الحبر المتنوعة به 10 أقلام يكون بسعر 12 ريال سعودي.

تخفيضات جرير