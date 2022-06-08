نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات وتخفيضات كبري على الجوالات وأجهزة المنزل في عروض لولو هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيلات وتخفيضات كبري على الجوالات وأجهزة المنزل، أسواق لولو هايبر ماركت واحدة من أشهر الأسواق التجارية في الخليج وعدد من الدول العربية حيث تقدم وتوفر لديها جميع الاحتياجات من سلع غذائية ومنظفات وإلكترونيات وجوالات بأحدث أنواعها كما توفر عدد كبير من أجهزة المنزل والكثير من الاحتياجات الأخري وعبر هذا المقال سنقدم لكم العروض المتوفرة لدي لولو هايبر ماركت السعودية على الجوالات والأجهزة المنزلية المتعددة.

تنزيلات وتخفيضات كبري على الجوالات من لولو هايبر ماركت

تنزيلات وخصومات صيفية كبيرة توفرها لولو هايبر ماركت حيث تصل الخصومات وتتراوح بين 25% و 70% بالمائة على كل ما هو مقدم بالعروض ومن أهم ما تقدمه جوالات متعددة منها جوال شاومي مي 12 برو الجيل الخامس بسعر 4099 ريال كما يوجد شاومي ريدمي 10 أي بسعر 459 ريال سعودي كما يوجد عدد من جوالات هونر اكس ولمستخدمي جوالات فيفو واي بخصومات تصل إلى 200 ريال سعودي ومنها جوال فيفو واي 21 الجيل الخامس 128 جيجا بسعر 1499 ريال بدل من 1699 ريال سعودي وفيفو واي 21 الجيل الرابع 64 جيجا بسعر 669 ريال وجوال هواوي واي 5 بي 32 جيجا بسعر 369 ريال ويتوفر في العروض عدد من أنواع سماعات الأذن اللاسلكية وتي بي لينك موسع نطاق الواي فاي بسعر 299 ريال.

خصومات الأجهزة المنزلية الثقيلة

خصم 300 ريال على نيكاي ثلاجة 6.50 قدم لتصبح بسعر 1199 ريال وايكو ثلاجة 45.50 قدم مع خصم 144 ريال ليكون سعرها 455 ريال سعودي كما يوجد ميديا غسالة صحون 7 برامج مع خصم 300 ريال بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال وخصم كبير على موقد دورا وفرن 4 شعلة بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال وغيرهم الكثير من الأجهزة المنزلية المتعددة فدائماً ما تقدم أسواق لولو ماركت كافة جميع احتياجات المنزل المستخدمة في حياتنا اليومية.

ويتوفر داخل العروض المقدمة حتي تاريخ 24 يونيو 2022 عدد كبير من أدوات المطبخ التي تباع في الأسواق ومجموعة متنوعة من لعب الأطفال والكثير من شاشات التلفزيون بالإضافة إلى عدد من المفروشات وغيرها الكثير من المنتجات المقدمة.

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