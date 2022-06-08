شوف لولو ماركت عروض مميزة على الأجهزة الكهربية بأسعار تنافسية lulu market

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يقدم لولو ماركت عروضا جديدة على تشكيلة جديدة من الأجهزة الكهربية المنزلية، تتضمن العروض خصومات كبيرة على شاشات التلفزيون، الثلاجات، غسالات الملابس بالإضافة إلى أجهزة التكييف باختلاف أشكالها وأحجامها، مواقد الغاز وغسالات الصحون، كما يعرض هايبر لولو منتجات شركة نيكاي من قلابات هوائية ومكاني كهربية وغيرها من المنتجات الأخرى، تصل نسبة الخصم على بعض السلع في لولو هايبر ماركت إلى سبعين بالمائة، مما يجعل لولو الخيار الأول للعديد من مريدي شراء الأجهزة من الكهربائية والإلكترونيات بأسعار مخفضة. لولو ماركت احصل على مكنسة نيكاي برميل أسطواني مقابل 169 ريال سعودي بدلا من 249 ريال، ووفر مبلغ ثمانين ريال.

محضرة الأرز نيكاي سعة 2.8 لتر بسعر 109 ريال بدلا من 219 ريال، اشتريها ضمن هذا العرض ووفر مائة وعشرة ريال.

قلاية نيكاي بدون زيت سعة ثلاث لترات لقلي البطاطس والأكلات المختلفة بطريقة صحية آمنة، احصل عليها مقابل 109 ريال بدلا من 219 ريال.

ثلاجة نيكاي 6.5 قدم وفر ثلاثمائة ريال واشتريها مقابل 1199ريال بدلا من 1499 ريال. غسالة نيكاي تعبئة علوية 5 كيلو بسعر 849 ريال بدلا من 999 ريال بخصم مارة وخمسين ريال سعودي.

ماكينة اسبريسو وكابتشينو من نيكاي مقابل 169 ريال بدلا من 209 ريال سعودي.

عرض على نيكاي عصارة متعددة الوظائف/ خلاط من لولو، بسعر 109 ريال بدلا من 165 ريال. هايبر لولو قلاية هوائية ايكون سعة 27 لتر مقابل 489 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال بخصم نقدي مائة وسبعين ريال.

شواية أيكون الكهربائية بسعر 85 ريال بدلاً من 109 ريال بخصم 24 ريال.

احصل على موقد حراري كهربائي مزدوج أيكون مقابل 249 ريال بدلاً من 329 ريال، ووفر مبلغ ثمانين ريال. احصل على غسالة أيكون أوتوماتيك تحميل علوي 10 كيلو مقابل 1539 ريال بدلاً من 1649 ريال.

اشتري ثلاجة أيكون 45.5 لتر بسعر 455 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

احصل على مكنسة كهربائية أيكون برميل تعمل بقوة 1800 واط مقابل 195 ريال بدلاً من 230 ريال سعودي. عروض لولو يمكنك شراء نيكاي شاشة تلفزيون ذكية أندرويد ألترا اتش دي 70 بوصة مقابل 2299 ريال بدلاً من 3699 ريال، والحصول على خصم بقيمة ألف وأربعمائة ريال سعودي.

شاشة ذكية نيكاي أندرويد ألترا اتش دي مقاس 75 بوصة بسعر 2999 ريال بدلاً من 3999 ريال، بخصم نقدي ألف ريال. مكبر صوت ساوند بار مع مضخم الصوت نيكاي مقابل 299 ريال بدلاً من 449 ريال. عمر شويل - جدة لولو ماركت عروض مميزة على الأجهزة الكهربية بأسعار تنافسية lulu market - ثقفني

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