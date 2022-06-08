نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات شهر يونيو اكسترا الكبرى خصم نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات شهر يونيو اكسترا الكبرى خصم نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر إل جي شاشة كمبيوتر فائقة الوضوح مسطحة 31.5 بوصة بسعر 1359 ريال بدلاً من 1629 ريال تخفيض 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 65 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية شهر يونيو.

خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى

يتوفر تيفال قدر ضغط سعة 10 لتر بسعر 539 ريال بدلاً من 799 ريال تخفيض 33%، ضمن عروض الأدوات المنزلية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 26 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن كلاس برو قدر ضغط مع قلاية هوائية سعة 6 لتر بسعر 379 ريال بدلاً من 699 ريال تخفيض 46%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 19 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية شهر يونيو فيليبس مكواة بخار يدوية 1100 وات سعة 70 مل بسعر 199 ريال بدلاً من 259 ريال تخفيض 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر فيليبس مكواة بخار عمودية بقوة 2000 وات 5 إعدادات للبخار بنفسجي اللون بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال تخفيض 25%، ضمن خصومات ربع الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر برنسيس مكنسة كهربائية بدون أكياس بسعر 109 ريال بدلاً من 179 ريال تخفيض 39%، ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 6 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية دايسون مكنسة لاسلكية سعة 1 لتر 545 وات باللون الأزرق بسعر 2119 ريال بدلاً من 3069 ريال تخفيض 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 102 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر بلاك أند ديكر مروحة طاولة بحجم 16 بوصة باللون الأسود بسعر 149 ريال بدلاً من 199 ريال تخفيض 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 8 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر بلاك أند ديكر مروحة هوائية بحجم 16 إنش مع جهاز تحكم عن بعد بسعر 289 ريال بدلاً من 409 ريال تخفيض 29%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 14 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات شهر يونيو

يتوفر سوني تلفزيون 83 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 21999 ريال بدلاً من 34999 ريال تخفيض 37%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 1052 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج تلفزيون 60 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3399 ريال بدلاً من 4499 ريال تخفيض 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى.