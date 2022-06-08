نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 65% أقوى عروض السعودية اليوم ولمدة 10 أيام في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية سوق العثيم يقوم بتقديم الكثير من العروض والخصومات بالصورة المستمرة إلى كافة زبائن السوق أما أن يكون في المملكة العربية السعودية أو بجمهورية مصر العربية، حيث أن الهايبر يمتلك أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرع بالمملكة العربية السعودية منها هايبر ماركت وسوبر ماركت وركن، وأيضًا أن السوق يمتلك عدد 31 فرع تقريبًا بجمهورية مصر العربية، كما أن الهدف من السوق هو الاستفادة من نموذج المتاجر مع الأسعار القليلة بالهايبر في المملكة بالمحلات التجارية التي تكون صغيرة.
عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% تسوق بسرعة الآن
عروض العثيم الاثنين
أسواق عبدالله العثيم تعتبر من إحدى الشركات المساهمة التي يتواجد المقر الخاص لها بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها في ذلك الوقت تعمل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث أن الأنشطة التي تخص الهايبر الأساسية هي البيع لكافة المواد الغذائية بالجملة ومراكز التسوق وكذلك محلات البقالة، حيث أن تلك الشركة تستمر في تقديم العديد من العروض والخصومات بالصورة المستمرة.
خصومات العثيم اليوم
- عروض العثيم اليوم سعر قدر الضغط من النوع بلاكستون الألومنيوم حجم 9 لتر يكون بسعر 85 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- ترمس حجمه 1 لتر من النوع فالك يكون بسعر 49 بدلًا من 64 ريال سعودي.
- ترمس حجم 2 * 1 لتر من النوع ديفا يكون بسعر 69 بدلًا من 95 ريال سعودي.
- 400 مل من الشامبو تريسمي للتغذية والتجديد سعره يكون 11.95 ريال سعودي.
- 725 مل من لوشن نوعه فازلين للعناية الأساسية يكون بسعر 24.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- شامبو من النوع كلير كول سبورت الخاص بالرجال حجم 400 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- سائل الأستحمام من النوع لايفبوي للعناية حجم 500 مل يكون بسعر 26.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.
- صابون اليد من النوع لايفبوي حجم 200 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- شنط السفر من النوع نيو ترافل ترولي حجم 20 يكون بسعر 69 بدلًا من 79 ريال سعودي.
- قفازات من النوع موج الصغير يكون بسعر 19.95 بدلًا من 29 ريال سعودي.
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