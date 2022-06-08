شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 65% أقوى عروض السعودية اليوم ولمدة 10 أيام

عروض العثيم الأسبوعية سوق العثيم يقوم بتقديم الكثير من العروض والخصومات بالصورة المستمرة إلى كافة زبائن السوق أما أن يكون في المملكة العربية السعودية أو بجمهورية مصر العربية، حيث أن الهايبر يمتلك أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرع بالمملكة العربية السعودية منها هايبر ماركت وسوبر ماركت وركن، وأيضًا أن السوق يمتلك عدد 31 فرع تقريبًا بجمهورية مصر العربية، كما أن الهدف من السوق هو الاستفادة من نموذج المتاجر مع الأسعار القليلة بالهايبر في المملكة بالمحلات التجارية التي تكون صغيرة.

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عروض العثيم الاثنين

أسواق عبدالله العثيم تعتبر من إحدى الشركات المساهمة التي يتواجد المقر الخاص لها بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها في ذلك الوقت تعمل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث أن الأنشطة التي تخص الهايبر الأساسية هي البيع لكافة المواد الغذائية بالجملة ومراكز التسوق وكذلك محلات البقالة، حيث أن تلك الشركة تستمر في تقديم العديد من العروض والخصومات بالصورة المستمرة.

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