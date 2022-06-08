شوف عروض بنده الأسبوعية 40% خصم خاص طوال الآسبوع بمناسبة موسم الصيف

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي يتواجد به العروض القوية مع أكبر الخصومات المذهلة، كما من الممكن توفير وتقديم تلك العروض والخصومات أما أن تكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية، حيث أن شركة بنده استطاعت الحصول والاستحواذ على عدة توزيعات أساسية وصلت إلى نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده تمتلك نحو ستمائة شاحنة وصلت إلى سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون هايبر بنده من أقوى الأسواق الكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يكون متوافر فيه كل السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية التي يريدها ويحتاجها كل مواطن متواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر وفر وأعطى الكثير من الأصناف بالجودة الكبيرة والرائعة إلى كل المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية حتى وفر السوق تلك السلع بالسعر القليل مع كل شخص في السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية أكياس شاي نوعه خدير عدد 100 كيس يكون بسعر 12.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم اثنان كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية نوعها بنده يكون بسعر 44.95 بدلًا من 52.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 900 جرام من الجبن الموزاريلا نوعها بريزيدن تكون بسعر 24.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده الشهرية اللبنة الكاملة الدسم نوعها نادك مقدار 700 جرام تكون بسعر 16.95 بدلًا من 22 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية صدور الدجاج الطرية من النوع سيارا مقدار اثنان كيلو جرام يكون بسعر 39.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 6 * 56 جرام من الجبن الشيدر نوعه المراعي يكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم قطع العجل مع العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 43.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الشهرية