شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت لأربعة أيام فقط بادروا بالسرعة

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض يونيو التوفير على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأساسية المتنوعة، ولمدة أربعة أيام فقط من خلال جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية،كما تقدم عروض خاصة على العديد من أصناف الخضروات والفاكهة الطازجة يوم بيوم، بالإضافة إلى عروض اللحوم والأسماك المتنوعة، وقد قمنا سابقاً بعرض أقوى صفقات لولو الدمام للأجهزة الكهربائية الأساسية وخصومات تصل حتى 52%، فكل هدفنا هو توفير المعلومات حول أوفر العروض في وقتها والجدير بالذكر أن هذه العروض تبدأ من اليوم الموافق 8 يونيو 2022 وحتى 11 من نفس الشهر فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة، حتى وان كنت من غير ساكني المنطقة الشرقية فاجعلها رحلة تسوق وتوفير.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت لأربعة أيام فقط:

خيار السعودية بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 4.65 ريال.

عرض كرتونة دجاج دو مجمد فقط بسعر 178.95 ريال سعودي.

لحم بقري هندي بسعر 23.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 36.95 ريال.

بونوكس 3*1 مسحوق غسيل وزن العبوة 5 كيلو جرام بسعر 29.90 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال.

الشقاوي سكر ناعم نقي وزن العبوة 10 كيلو جرام فقط بسعر 26.95 ريال سعودي.

وأقوى العروض على العائلة أرز أبيض بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 87.75 ريال.

سمك بوري كبير بسعر 16.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 19.95 ريال.

سمك الكنعند صغير بسعر 30.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من ريال سعودي للكيلو بدلاً من 37.90 ريال.

دوردومان سمك بسعر 13.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 19.95 ريال.

لحم بقري مكعبات برازيلي بسعر 27.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 36.95 ريال.

لحم خروف سوداني كامل سواكني بسعر 45.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 62.75 ريال.

لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 37.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

الفروج الذهبي قطع دجاج طازجة مشكلة وزن 900 جرام بسعر 11.25 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 14.90 ريال.

عروض الفواكه والخضروات الطازجة:

خوخ/ نكتارين الأردن بسعر 7.95 ريال سعودي للعلبة بدلاً من 14.75 ريال.

أناناس أندونسيا بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 10.75 ريال.

عرض جوز هند الهند بسعر 1.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 3.50 ريال.

ثوم مقشر سعودي بسعر 5.95 ريال سعودي للعلبة بدلاً من 9.75 ريال.

بروكلي إسبانيا بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 19.95 ريال.