شوف ّأقوى عروض بنده وهايبر بنده Hyper Panda خلال يونيو على كثير من السلع في كل الفروع لفترة محدودة

لأيام معدودة فقط نقدم لحضراتكم أقوى عروض بنده وهايبر بنده Hyper Panda لفترة محدودة في جميع فروع بنده السعودية، حيث لدى الماركت عدة منتجات مميزة بجميع الأقسام، والتي منها: المنتجات الغذائية المحفوظة والطازجة، كما لديهم جميع أدوات ومستلزمات التنظيف، وخصومات قوية على أسعار الأجهزة الكهربائية مختلفة الأنواع والأسعار، والإلكترونيات الحديثة المميزة، والماركت أيضاً خصومات مميزة على أسعار الجوالات والشنط، وغيرها من معدات ومستلزمات لحميع الأغراض، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية

توجد في كثير من فروع بندة ماركت Panda market خصومات متميزة على أسعار سلع مختلفة، وتشمل: خصم خاص على سعر لحم التونة الخفيف بالزيت النباتي من الريان، وخصومات أخرى منهم على أسعار الفول المدمس من حدائق كاليفورنيا، كما لديهم تنزيلات مميزة على أسعار الطماطم الإيطالية المقشرة في عصير طماطم رنا، كما بالماركت خصم آخر على سعر خلطة الوليمة، وتنزيلات أخرى منهم على سعر قرفة بهاراتي، وعلى سعر الليمون المجفف من بهاراتي، وتنزيلات أخرى.

عروض بنده السعودية في الفروع وعبر بنده أونلاين

تتوفر أيضاً داخل جميع الفروع تنزيلات مميزة على أسعار: ملح هيمالايا الملح الوردي، وبهار مجدي، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار أكياس أرز البرياني، وكبسة الرز البخاري من بهاراتي، وبهار المهباج بالحجمين الصغير والكبير، كما لديهم خصومات على سعر مسحوق جوز الهند.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

نقدم لحضراتكم أيضاً عروض بنده الخاصة ضمن تنزيلات اليوم في الفروع ومن خلال بنده أونلاين، ومنها: خصم خاص على سعر تونا بوتان، بالإضافة إلى وجود خصم آخر منهم على سعر مكعبات مرقة الدجاج من إسناد بالبهارات السبع، وعروض أخرى منهم على أسعار حبوب الذرة الحلوة الكاملة من حدائق كاليفورنيا، وعرض مميز آخر على سعر عبوات ورق العنب من ريم، وعلى سعر التونة الخفيف في زيت زيتون من ماركة ريو ماري، وعروض أخرى منهم على أسعار الزيتون المحشي وشرائح الزيتون الأخضر والأسود من اليسا، وعروض أخرى منهم على أسعار التونة الخفيفة في زيت نباتي من تريفا.