ملعقة جبارة ضيفيها على الكبدة لازالة ريحة الزفارة وتحويل الكبدة المجمدة لكبدة بلدى طازة بلون فاتح وطعم رائع

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عمر شويل - جدة ملعقة جبارة ضيفيها على الكبدة لازالة ريحة الزفارة ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول الكبدة وما يمنعهم عن تناولها وتحضيرها زفارتها والرائحة الناتجة عنها، فالكبدة من الأكلات الرئيسية في الوطن العربي ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، ويجب قبل طهيها يتم تنظيفها جيداً حتى يجوز تناولها والحصول على فوائدها العديدة.

وهناك أنواع عدة من الكبد مثل كبدة الدجاج والكبدة البقري والجاموسي والكبدة الضأني، وجميعها مفيد جداً للصحة ويتم تحضيرها بطرق عديدة وولكي تتخلصين من رائحتها المزعجة حرصنا على أن نقدم لكم طرق متنوعة ومختلفة تساعد على جعلها نظيفة وخالية من رائحة الزفارة الكريهة.

ملعقة جبارة ضيفيها على الكبدة لازالة ريحة الزفارة

هناك العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدم لتنظيف الكبدة الطازجة ومن أهمها التالي:

عليك بوضع الكبدة في مصفاة ومعها القليل من الملح والكمون وعصير الليمون ثم يتم تقليبها جيداً وتترك 5 دقائق على الأقل.

يجب ألا تزيد المدة عن 5 دقائق حتى لا تتفكك أنسجتها فالكبدة تكون عبارة عن دماء ومن الممكن أن يؤثر الليمون على قوامها لذا لا يمكن أن تتركيها كثيراً في خليط الليمون.

كما يجب ألا تضعين الخل عليها لنفس سبب الليمون لأنه يعمل على التخلص من زفارة الكبدة.

طريقة تنظيف الكبدة المجمدة

يوجد كثير من الناس تقبل على شراء الكبدة المستورة ويجب أن يتم تنظيفها جيداً بهذه الطريقة التالية:

في البداية لا بد من التأكد من أن الثلج ذاب تماماً ومن ثم يتم غسلها باستخدام الماء الفاتر.

توضع بعد ذلك في مصفاه ومعها قليل من الملح والخل وتفرك جيداً.

بعدها تطهى ويجب أن يضاف لها الثوم وبعد الانتهاء من طهيها يتم إضافة عصير الليمون.

سوف تلاحظين أن رائحة الزفارة قد زالت تماماً.

فوائد الكبدة

تحتوي الكبدة على كثير من العناصر الغذائية المفيدة جداً للصحة، كما أنها مصدر غني لفيتامين أ الذي يكون له دور مهم جداً لوظائف الجسم ويحافظ على صحة الرؤية ويحفز صحة الجهاز المناعي والجهاز التناسلي.

كما أنه يمتلك قدرة للمحافظة على صحة الكلى والقلب، فكل 100 جرام من الكبدة يحتوي على حوالي 860% إلى 1100% من نسبة الفيتامين الموصي بها والذي يحتاج لها الجسم، كما أنها تمد الجسم بالمعادن وتزيد من تدفق الدم بأعضاء الجسم,