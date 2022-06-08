شوف تقسيط جوال iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير وتخفيضات هائلة

تقدم مكتبة جرير خدمة تقسيط جوال iPhone 13 pro Max ويبدأ القسط الشهري ب 324 ريال سعودي، ويصل سعر الجوال 6999 ريال بدلاً من 7699 ريال ونسبة الخصم 1%، كما تقدم المكتب ضمان يصل ل 24 شهراً من المصنع، ويحتوي جوال ايفون 13 برو ماكس على العديد من المزايا الرائعة التي تجعل المواطنين السعوديين يقبل على شرائه، ويعتبرونه مظهر من مظاهر التقدم ومواكبة العصر، ونظرا للسمعة الكبيرة التي تتميز بها هواتف شركة آبل الأمريكية من حيث متانة وجودة التصنيع يتباهى المواطنين بالمملكة بامتلاكهم هواتفها التي تتسم بالأناقة وشياكة التصميم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تقسيط iPhone 13 pro Max من مكتبة جرير والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الجوال بالتقسيط.

شروط تقسيط iPhone 13 pro Max من مكتبة جرير

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين السعوديين اللذين يرغبون في الحصول على جوال ايفون 13 برو ماكس وهى كما يأتي:-

تقدم مكتبة جرير خدمة التقسيط بالتعاون مع كوارا للتمويل، ويحق لها قبول أو رفض طلب التمويل.

خدمة التقسيط بالتعاون مع كوارا للتمويل، ويحق لها قبول أو رفض طلب التمويل. يتم قبول طلب التقسيط وفق أهلية العميل أو الشروط والأحكام الخاصة بمزود الخدمة.

يستطيع أي مواطن سعودي أن يستفيد من خدمة التقسيط من مكتبة جرير بشرط ألا تقل قيمة المشتريات عن 2500 ريال ولا تزيد عن 30 ألف ريال.

بشرط ألا تقل قيمة المشتريات عن 2500 ريال ولا تزيد عن 30 ألف ريال. لا يستطيع العميل استرجاع البضاعة نقدا ولكن يخضع لسياسة المكتبة في عملية الاسترجاع والتبديل.

يستطيع أي مواطن الحصول على الموافقة المبدئية، وذلك من خلال الأونلاين قبل الذهاب إلى فرع مكتبة جرير.

لا يستطيع أي عميل شراء المنتجات من خلال عملية الدمج بين طريقة تقسيط المشتريات وأي وسيلة دفع أخرى.

هناك العديد من خيارات التقسيط (٦ أشهر أو ١٢ شهراً أو ١٨ شهراً أو ٢٤ شهراً أو ٣٦ شهراً) ويحق لأي شخص أن يختار الفترة التي تناسبه في عملية السداد.

تشمل خدمة تقسيط المشتريات على حصول مزود الخدمة على هامش ربح 1.85/ شهر.

مزايا تقسيط المشتريات من مكتبة جرير

هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها العميل عند تقسيط المشتريات من مكتبة جرير وهى كما يلي:-

يحصل العميل على المشتريات بدون دفعة أولى. يحصل على الموافقة الفورية. تصل قيمة المشتريات التي يستطيع الحصول عليها بالتقسيط إلى ٣٠ ألف ريال سعودي. تصل فترة تسديد الأقساط إلى ٣٦ شهراً. لا يحتاج العميل إلى وجود كفيل للحصول على المشتريات بالقسط. تمويل شراء المنتجات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مواصفات iPhone 13 pro Max واحد تيرا من مكتبة جرير

هناك العديد من المواصفات التي يحتوي عليها جوال ايفون 13 برو ماكس وهى كما يأتي:-