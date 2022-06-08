شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء بخصم 50% على المنتجات حتى 14يونيو 2022 تسوق الآن

عروض العثيم اليوم الأربعاء بخصم 50% على المنتجات و حتى 14يونيو تسوق الآن، تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى العروض الحصرية والتخفيضات الهائلة على جميع مستلزمات المنزل، لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات عملائها من مواد غذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك والدواجن وغيرها، تتفاوت أسعار المنتجات بحيث تناسب جميع الأذواق والمستويات، بحيث يتم تقديم السلع بأعلى مستوى من الجودة وبأقل الأسعار، تسري هذه العروض الاسبوعية في الفترة من يوم الأربعاء 8 يونيو وحتى الثلاثاء 14 يونيو أو حتى نفاذ الكمية.

عروض العثيم اليوم الأربعاء بخصم 50% على المنتجات حتى 14يونيو 2022 تسوق الآن

تدعو أسواق عبدالله العثيم بالسعودية عملائها لمتابعة أقوى العروض وذلك بزيارة فروعها المنتشرة في أرجاء المملكة، أو أونلاين من خلال البروشور الخاص بعروض العثيم لهذا الأسبوع، وفيما يلي نعرض بعض من أهم هذه العروض:

عروض العثيم الأسبوعية على عسل نحل الشفاء ومتوفر عسل نحل طبيعي سعة 750 جرام وبسعر 37.95 ريال بدلاً من 60 ريال سعودي، عسل الشفاء الغابة السوداء سعة 500 جرام بسعر 59.95 ريال بدلاً من 95.95 ريال سعودي، يعتبر أحد العوامل المؤثرة في علاج نزلات البرد، يقوي جهاز المناعة، يقي من الإسهال وهو مصدر جيد للطاقة للكبار والأطفال، مفيد جدًا للشعر والبشرة وغيرها من الفوائد، عسل لانجنيز الكيلو بسعر 52.95 ريال بدلاً من 74.50 ريال.

على عسل نحل الشفاء ومتوفر عسل نحل طبيعي سعة 750 جرام وبسعر 37.95 ريال بدلاً من 60 ريال سعودي، عسل الشفاء الغابة السوداء سعة 500 جرام بسعر 59.95 ريال بدلاً من 95.95 ريال سعودي، يعتبر أحد العوامل المؤثرة في علاج نزلات البرد، يقوي جهاز المناعة، يقي من الإسهال وهو مصدر جيد للطاقة للكبار والأطفال، مفيد جدًا للشعر والبشرة وغيرها من الفوائد، عسل لانجنيز الكيلو بسعر 52.95 ريال بدلاً من 74.50 ريال. زيت زيتون كوبوليفا سعة 500 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال سعودي، من أهم مضادات الأكسدة الطبيعية، قليل السعرات الحرارية لذلك فهو مفيد في حالة الرغبة في فقدان الوزن، يحافظ على مستوى الكوليسترول بالدم، يسهل حركة الأمعاء، زيت زيتون نادك عضوي سعة 500مل بسعر 18.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال سعودي.

أهم العروض على حفائظ الأطفال

هناك العديد من العروض التنافسية على الأنواع المختلفة من حفائظ الأطفال حيث تزداد حركة الشراء عليها، تقدم العثيم هذه المنتجات بأسعار مخفضة لتناسب جميع الفئات، فاين بيبي مقاس 6 وعدد 36 حبة بسعر 36.95 ريال بدلاً من 49.25 ريال سعودي، سعر حفائظ بيبي جوي مقاس كبير 83.95 ريال بدلاً من 90.95 ريال سعودي، حفائظ بمبي سانيتا عدد 92 حبة بسعر 57.95 ريال سعودي، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحفاظ.