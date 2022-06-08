طرق طبيعية لصبغ الشعر وتلوينه بألوان عصرية جديدة بدون بودرة تفتيح

طريقتنا اليوم طريقة مختلفة طريقتنا اليوم طريقة صبغة الشعر وتغير لون الشعر بمواد طبيعية غير مضرة، ومع ظهور فصل الصيف تحتاج السيدات الى تغير لون شعرها خاصة وصبغة بألوان تناسب الصيف مثل الألون الجريئة كاللون الأحمر ولكن بمواد طبيعية، ويمكنك الآن سيدتي الفاضلة بتغير لون شعرك بمواد طبيعية دون الذهاب للكوافير، حيث أن المواد الصناعية تحتوى على مواد كيميائية مضرة للشعر وتؤدى إلى تساقط الشعر وتقصفه وهيشانه، وفيما يلي أفضل الطرق لصبغ وتلوين الشعر في البيت بمولد طبيعية فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

طرق صبغ الشعر فى البيت بمواد طبيعية

عصير البنجر. عصير الجزر. الحناء الطبيعية. شاى البابونج. القهوة والنسكافيه.

الطريقة الأولى طريقة عصير البنجر

للحصول على اللون الأحمر البراق الصريح، نقوم بسلق البنجر جيداً جداً. ثم نقوم بضرب البنجر جيداً في الخلاط الكهربائي ونصفيه ونأخذ منة عصير البنجر. نضيف على عصير البنجر زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت زيتون أو أي نوع آخر. نقوم بخلط المواد جيداً من بنجر وزيت، ثم نأخذ كمية وفيرة من الخليط ونطبقها على الشعر من الأسفل للأعلى. نقوم بلف الشعر لمدة تصل إلى ساعة ونصف الساعة على الاقل قبل غسلة.

عصير الجزر لصبغ الشعر

إذا كنتى تحتاجين لون شعر برتقالي لامع كل ما عليكي هو القيام بعمل عصير جزر ونضع علية زيت ناقل مثل زيت زيتون أو زيت جوز الهند. نضع كمية وفيرة من الخليط ونضعه على الشعر ونقوم بلف الشعر بالبلاستيك ونتركه لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل. نقوم بشطف الشعر بخل التفاح لتثبيت اللون، يمكن تكرار العملية مرة أخرى لحصول على لون أقوى.

الحناء لتلوين الشعر

الحناء هى صبغة نباتية طبيعية تستخدم لعمل وشم مؤقت أو لون ثابت على الجلد، تستخدم أيضا لعمل صبغة الشعر وتغير لونه للون فاتح،

وتأتى الحنة من عند العطار أو من الصيدلية على شكل مسحوق لصبغ الشعر ويستمر على الشعر لفترة أطول تصل المدة إلى من شهر أو ستة أسابيع.