طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

أصبح الآن من الطرق الشائعة هي استخدام الماكينة الإلكترونية لسحب الأموال بدل الحاجة إلى حمل النقود أو الذهاب إلى البنك لسحب الأموال، كما أن تستطيع أن تقوم بسحب الأموال من الصرافة دون استخدام بطاقة وذلك عن طريق المحفظة الإلكترونية الخاصة به، وفي هذا المقال سوف نطرح لكم جميع الطرق الذي من خلالها تستطيع أن تقوم بسحب الأموال من مكنة الصراف.

طريقة سحب الأموال من مكنة ال ATM بدون بطاقة

يمكنك أن تقوم بالسحب من أي صراف آلي في الطريق من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة بك وذلك بدون الحاجة إلى بطاقة سحب عن طريق ذلك الخطوات التي سوف نقوم بعرضها لكم :

جميع الأشخاص أصبحوا الآن يمتلكون محفظة إلكترونية ومن خلالها يمكنك الصرف الأموال من أي ماكينة ATM دون أن تحتاج إلى بطاقة سحب.

وذلك عن طريق اختيار الخيار الخاصة بالسحب عن طريق الصراف الآلي.

بعد ذلك قم باختيار الخيار المحفظة الإلكترونية.

بعد ذلك قم بوضع الرقم الخاص بالمحفظة الإلكترونية وذلك من الممكن أن يكون فودافون أو أورانج أو اتصالات أو وي فيمكنك وضع اي رقم خاص بك.

ثم بعد ذلك قم بإدخال الرقم السري إلى الماكينة.

وقم بتحديد المبلغ الذي تريد أن تقوم بسحبه.

كيفية سحب الأموال من مكنة الصراف الآلي ببطاقة السحب

يجب تنفيذ جميع الخطوات حتي تستطيع سحب الأموال من مكنة الصراف الآلي بالبطاقة الخاصة بك :