شوف عروض هايبر لولو على أيفون والإلكترونيات lulu market offers

بدأت اليوم أحدث عروض هايبر لولو على جوالات أبل أيفون والأجهزة الإلكترونية المختلفة بأسعار تنافسية، حيث يقدم لولو هايبر ماركت الكثير من العروض في يونيو التوفير لجميع العملاء على أنواع متعددة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتابلت واللاب توب، كما تجدون بين العروض أشكال مختلفة من اكسسوارات الجوال والكمبيوتر، والكثير من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومن بين العلامات التجارية التي تتواجد منتجاتها ضمن هذه العروض، أبل، سامسونج، هواوي، جوي روم، إنرجيزر، توشيبا، إتش بي ولينوفو وغيرها الكثير، وفيما يلي نعرض لكم بعض من أهم صفحات عروض الإلكترونيات المعروضة هذا الأسبوع داخل لولو هايبر ماركت.

عروض هايبر لولو

أبل أيفون 13 برو سعة 128 جيجا بايت مقابل 3999 ريال سعودي بدلاً من 4699 ريال، يحصل المشتري على خصم نقدي بقيمة 700 ريال.

احصل على أبل أيفون 13 برو سعة 256 جيجا بايت مقابل 4499 ريال بدلاً من 5199 ريال، ووفر 700 ريال.

هواوي نوفا واي 70 بطارية 6000 مللي أمبير عمرها ثلاثة أيام متوفر الآن في لولو هايبر ماركت مقابل 729 ريال فقط.

هاتف شاومي ريدمي 10 ايه 32 جيجا مقابل 459 ريال.

هونر اكس 9 سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس مقابل 1299 ريال.

لولو هايبر ماركت

إنرجايزر سماعة أذن لاسلكية إير بودز بسعر 99 ريال سعودي فقط بدلاً من 129 ريال.

احصل على جوي روم سماعة أذن لاسلكية مقابل 99 ريال بدلاً من 179 ريال سعودي.

اشتري ساعة هواوي الذكية مقابل 549 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال.

أبل ماك بوك اير ام 1 مقابل 4299 ريال بدلاً من 4769 ريال سعودي.

اشتري جهاز أسوس نوت بوك كور أي 3 مقابل 1799 ريال بدلاً من 2399 ريال بخصم نقدي ستمائة ريال سعودي.

جهاز إتش بي نوت بوك 14 إس بنتيوم مقابل 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال.

احصل على لينوفو ايديا باد سيليرون مقابل 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال بخصم نقدي 300 ريال.

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احصل على مصباح الطوارئ ايكون مع كشاف ليد مقابل 59 ريال بدلاً من 115 ريال .

يونيفرسال سماعة رأس سعر الحبة 20 ريال بدلاً من 36 ريال.

أيكون سماعة أذن بلوتوث بسعر 59 ريال بدلاً من 119 ريال بخصم 60 ريال سعودي.