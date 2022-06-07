نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات حصرية بنصف الثمن على الجوال والشاشات والأجهزة الصغيرة ضمن عروض بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات حصرية بنصف الثمن على الجوال والشاشات والأجهزة الصغيرة ضمن عروض بنده ، تتوفر عجانة اي تي سي بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 26%، يتوفر خلاط يدوي كينوود سداسي السرعات بسعر 94 ريال بدلا من 139 ريال خصم 33%، تتوفر غلاية ستانلي ستيل كليك أون سعة 1.8 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال خصم 44% ضمن عروض شهر يونيو المتوفرة لدى هايبر بنده.

عروض هايبر بنده تخفيضات الأجهزة والهواتف

تتوفر ضمن عرض حصري للاعضاء عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 239 ريال بدلا من 439 ريال خصم 46%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن شهر يونيو عجانة مع خلاط معدني اريتي 550 وات بسعر 379 ريال بدلا من 769 ريال خصم 51%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده محضرة الطعام اريتي بسعر 169 ريال بدلا من 289 ريال خصم 42%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون TCL حجم 50 بوصة تلفزيون ذكي اندرويد يدعم تقنية 4K بسعر 1499 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون دورا LED حجم 50 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 1299 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 41%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده هاتف نوكيا جي 10 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 13 ميجا بكسيل بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال خصم 7%.

عروض يونيو 2022 بنده السعودية

يتوفر سامسونج اي 22 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 48 ميجا بكسيل بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده لشهر يونيو سامسونج اي 52 اس يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 1399 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج اي 22 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض جوالات سامسونج شهر يونيو مع كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و ثلاثية 48 ميجا بكسيل بسعر 715 ريال بدلا من 775 ريال خصم 8%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده اونور اكس 7 هاتف سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 679 ريال بدلا من 699 ريال.

يتوفر هاتف سامسونج اي 3 كور سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 48 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف اونور اكس 8 سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام، كاميرا أمامية 16 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 919 ريال بدلا من 949 ريال ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده.