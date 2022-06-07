شوف lulu market عروض التجهيزات المنزلية والسلع المختلفة من لولو هايبر ماركت

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عروض جبارة ومذهلة يقدمها lulu market هذا الأسبوع على الكثير من المنتجات، وعلى رأس العروض تأتي مستلزمات المنزل المختلفة وأدوات الطهي وكذلك المفروشات، وأنواع متعددة من منتجات العناية بالشعر والبشرة، لا ينفك لولو هايبر ماركت يوفر مئات التخفيضات على مختلف السلع، التي تتنوع ما بين السلع الغذائية ووالتجهيزات المنزلية واحتياجات الكبار والصغار، كل ما تحتاجه ستجده داخل هايبر لولو الذي ذاع صيته في مختلف أنحاء المملكة. lulu market طقم أواني الطهي المميز من برستيج مجموعة مكونة من عشرة قطع بمقاسات مختلفة تصلح لطهي العديد من الوصفات، احصل عليه مقابل 259 ريال بدلاً من 499 ريال ووفر 240 ريال سعودي.

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