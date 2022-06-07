نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حصري من مهرجان العثيم السنوي تخفيضات مذهلة لأربع أيام فقط من عروض العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصري من مهرجان العثيم السنوي نقدم لحضراتكم أقوى تخفيضات لأربع أيام فقط من عروض العثيم الشاملة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والجوالات الحديثة بأنواعها، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار السلع الغذائية المختلفة، ومن خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني نستعرض مع حضراتكم أقوى العروض الأسبوعية على المنتجات الغذائية أولا، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

نقدم لحضراتكم اليوم عروض مميزة على المنتجات الغذائية من هايبر ماركت العثيم، ومنها: خصم خاص على سعر قشطة هالي 95 جم، وعرض آخر منهم على سعر حليب هالي البودرة، وغيرهم من خصومات على أسعار حليب فيكتو المحلى، وعلى سعر شاي بريتش الانجليزي مميز المذاق درجة أولى، كما يوجد بالماركت تنزيل حصري على سعر هالي كريمة البندق بالكاكاو، وخصم آخر منهم على سعر عسل فيكتو الطبيعي، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار هالي زبدة الفول السوداني الناعمة، وعلى سعر ويفر فيكتو بالشكولاتة والبندق، وغيرهم من عروض.

تنزيلات السعودية في جميع فروع العثيم ماركت Al othaim market

تتوفر أيضاً داخل فروع العثيم السعودية عدة تنزيلات حصرية على أسعار: حليب الهالي البودرة، وخصم آخر منهم على سعر ويفر فيكتو بالشكولاتة والبندق، وعرض آخر منهم على سعر كاكاو زدني البودرة، وغيرهم نشا الذرة من هالي، وكريمة التزيين من ويبي فانيليا، وخصومات أخرى منهم على أسعار البازيليا الخضراء من هورتكس، وتخفيضات أخرى منهم على سعر صدور الدجاج الطرية، وتنزيلات أخرى فراولة لاتينا المجمدة، وخصومات أخرى منهم على أسعار تاستو الشرائح.

عروض وتنزيلات مميزة من اليوم ولفترة محدودة Al othaim market

تنزيلات حصرية منوعة على جميع منتجات العثيم ماركت، ومنها: خصم مميز على سعر التفاح الصربي، وعرض آخر منهم على سعر مفروم السعودية الغنم، وعروض أخرى منهم على سعر ملوخية داري أو البامية المجمدة من فاين، وخصومات أخرى منهم على أسعار الخضار المشكل من داري، وخصومات أخرى منهم على سعر اللبنة التركي من داري، وعروض أخرى منهم على أسعار شبيهة الجبنة الموتزاريلا من داري.