نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية على السلع الغذائية والبقالة في المقال التالي

جميع احتياجاتك من البقالة والسلع الغذائية تستطيع ايجادها داخل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، يعرض الهايبر باستمرار مئات العروض على المئات من السلع الطازجة والمجمدة والمعلبة أيضاً، وتتنوع المنتجات المعروضة ما بين منتجات الألبان من أنواع الجبن المختلفة والحليب المجفف وكذلك العصائر والفواكه والخضراوات وأنواع متعددة من الأسماك تفوق السبعين نوعاً، كما يوفر هايبر لولو الخضراوات المجمدة مثل الفاصوليا والبازلاء والملوخية وغيرها الكثير من الأصناف التي تحتاجها ربة المنزل. لولو هايبر ماركت كيلو من خيار السعودية بسعر 2.95 ريال بدلاً من 4.65 ريال.

دجاج مجمد دو سعر الكرتون 178.95 ريال سعودي. بونوكس 3 في 1 مسحوق غسيل 5 كيلو جرام مقابل 29.90 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

احصل على كيلو من اللحم الهندي البقري مقابل 23.90 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال.

اشتري كيلو من سمك باركودا مقابل 10.90 ريال للكيلو بدلاً من 17.95 ريال.

سمك الكنعد سعر الكيلو من السمك الصغير 37.90 ريال بدلاَ من 49.95 ريال بخصم 12.05 ريال.

كيلو من الروبيان الوردي المطبوخ مقابل 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال بخصم 10.05 ريال. عروض لولو يمكنك شراء كيلو من الزبيب الذهبي مقابل 14.90 ريال فقط بدلاً من 20 ريال.

تستطيع الحصول على كيلو من اللوز الأمريكي المستورد مقابل 39.90 ريال فقط بدلاً من 49 ريال وتوفير 9.10 ريال.

وفر مع لولو هايبر ماركت مبلغ أربعين ريال سعودي عند شراء كيلو من جواتيمالا هيل مستورد مقابل 144.90 ريال بدلاً من 185 ريال. ميلبورن برالين شوكولاتة بالحليب متنوعة سعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 25 ريال.

بن لقمتي حبوب قهوة كيس وزن خمسة كيلو جرام مقابل 119.90 ريال سعودي فقط بدلاً من 149.5 ريال.

مينوار كاجة مشوي وزن نصف كيلو جرام بسعر 23.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

بيكان مكسرات سعر الكيلو 78.90 ريال بدلاً من 86.90 ريال.

روبيان مزارع طازج 70/80 للكيلو مقابل 23.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

سمك بلطي صغير سعر الكيلو 7.90 ريال بدلاَ من 9.95 ريال. هايبر لولو النعمة كرات الديك الرومي محمصة سعر الكيلو 54.90 ريال بدلاً من 79.95 ريال. احصل على كيلو من جبنة كريمة مضاعفة مصرية سعر الكيلو 11.90 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

مخلل مشكل ممتاز مصري سعر الكيلو 8.90 ريال بدلاً من 15.5 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية على السلع الغذائية والبقالة - ثقفني

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