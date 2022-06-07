شوف عروض أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع وتخفيضات جديدة وقوية على جميع المنتجات

تقدم أسواق عبد الله العثيم بطاقات سنابل الخير هي طريقك للخير لجميع عملائها الكرام والتي يمكن شراؤها وإرسالها لمن تريد وأنت في مكانك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بأسواق العثيم أو من تطبيق التوصيل أو من الكاشير عند زيارتك لأسواق العثيم.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية

متوفر لحم عجل بلدي بدون عظم بوزن كيلو جرام.

متاح السنبلة ستربس الدجاج بوزن 750 جرام.

يوجد لحم عجل بلدي بالعظم بوزن كيلو جرام.

متواجد برجر الكبير دجاج بحجم 24 قطعة.

خصم كبير على لحم حاشي بالعظم بوزن كيلو جرام.

متوفر أمريكانا زنجر فليه الدجاج بوزن كيلو جرام.

يوجد لحم حاشي بدون عظم بوزن كيلو جرام.

يوجد جنى دبس رمان لبناني بوزن 300 جرام.

تخفيض على حمص الكسيح بالطحينة بوزن 135 جرام عدد 4 قطع.

يوجد ذرة أمريكانا حلوة كاملة بوزن 400 جرام.

تخفيض على هيل فيكتو هندي أخضر بوزن 500 جرام.

متواجد شوكولاتة نوتيلا برطمان بوزن 825 جرام.

تخفيض على عافية زيت زيتون إكسترا بوزن 2 لتر.

يوجد هونيج لقمة القاضي بوزن 500 جرام.

متوفر حلاوة طحينية من طعمة سادة بوزن كيلو جرام.

يوجد فول الكسيح مدمس حبة كبيرة بوزن 390 جرام.

متاح دقيق الأولى فاخر بوزن كيلو جرام عدد 4 قطع.

متوفر أرز أبو كأس مزة هندي بسمتي بوزن 5 كيلو جرام.

متاح فول من أمريكانا مدمس سادة بوزن 400 جرام عدد 4 قطع.

متواجد تونة جرين فارمز خفيف قطع بوزن 170 جرام عدد 3 قطع.

متوفر سكر هالي طبيعي ناعم بوزن 10 كيلو جرام.

يوجد شبيهة جبن نادك كاسات كريم بوزن 500 جرام.

متاح زيت زيتون هالي بكر بوزن 4 لتر.

متوفر عسل روستكو عسل نحل جبلي بوزن 500 جرام.

متاح أرز صن فيلدج كالروز بوزن 5 كيلو جرام.

يوجد رويال مسحب الدجاج عادي أو حراق بوزن 750 جرام.

متواجد أمريكانا ناجت الدجاج بوزن 750 جرام.

متاح كورن فليكس كلوقز أبو ديك بوزن كيلو جرام.

يوجد بطاطس لامب وستون تويستر أو كريسكتس بوزن 750 جرام.

متوفر أمريكانا كرات لحم بقري بوزن كيلو جرام.

متاح تونة أمريكانا خفيف قطع بوزن 170 جرام.

يوجد أيس كريم باسكن روبنز بالبرالين والكريمة بوزن 500 جرام.