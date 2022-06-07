نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل من المحلات.. طريقة عمل الصابون السائل لغسيل الاطباق بحرفية وجودة عالية مثل الشركات بكمية كبيرة في المقال التالي
طريقة عمل الصابون السائل ، يستخدم الصابون السائل في أكثر من استخدام لأنه يعد من أساسيات البيت، لأنه يدخل في تنظيف الآواني والصحون، كما يوجد بعض النساء يستخدمونه في تنظيف السيراميك والتخلص من الدهون والبقع الموجودة عليه، ولكن للأسف الشديد يوجد بعض التجار يقومون بغش الصابون السائل، عن طريق وضع كمية ماء كبيرة عليه مما يجعله خفيف ولا ينظف أي شي، ولذلك قامت معظم النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة عمل صابون المواعين في المنزل، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة مكونات وطريقة تحضير الصابون.
مكونات الصابون السائل في البيت
لاغنى عن الصابون السائل في البيت، ولكن ست البيت الشاطرة تعمل على توفير أي شئ لأطفالها، عن طريقة الشئ الذي يمكن تحضيره في البيت تقوم به بدلا من شرائه من الخارج، والتعرض لعمليات الغش والمخادعه في الصابون، علاوة على ذلك ارتفع سعر الصابون في جميع الأسواق، نظرا لارتفاع جميع المواد المستخدمه فيه، والآن سوف نقدم لكم مكونات الصابون:
- لتر من الماء.
- ملعقة ونصف كبيرة من الصودا الكاوية.
- ثلاث ملاعق من المادة المعطرة، على حسب الرائحة التي تفضلها.
- كوب من الجلسرين.
- ملعقة ونصف من مادة السيلكات.
- ملعقة من مادة السلفونيك.
- قفازين على حسب حجم اليدين.
طريقة تحضير الصابون في البيت
لا تستغرب من اسماء المكونات ولكنها كلها موجودة بالفعل عند الصبانه أو أي محل بيع مستلزمات الصابون، ويجب اتباع الخطوات القادمة لتتعرف بالتفصيل على الطريقة:
- نضع وعاء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء والصودا الكاوية.
- يجب التقليب حتى يتم الغليان
- نضع كل مكون من المكونات السابقة، وبعد ذلك يتم التقليب حتى يتجانس مع المكونات السابقة له.
- ولا يجب وضع أي مكون إلا بعد ذوبان المكون الأخرى.
- في النهاية يجب وضع المعطر ويتم التقليب جيدا.
- نضع الصابون فس زجاجة ويتم وضعها في المطبخ أو الحمام.
- يجب ارتداء القفازين عند تحضير الصابون. بعد الآن لن تقومي بشراء الصابون مرة أخرى.
يجب تحضير الوصفة بمفردك وعدم اقتراب الأطفال منها.
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